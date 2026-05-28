Registraduría oficializó calendario para elecciones atípicas de alcalde en Tunja

La Registraduría Nacional del Estado Civil oficializó el calendario para las elecciones atípicas de alcalde en Tunja, previstas para el próximo 26 de julio de 2026.

El cronograma quedó establecido mediante la Resolución 5491 del 27 de mayo, expedida luego de la convocatoria realizada por la Gobernación de Boyacá a través del Decreto 0402.

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Con la entrada en vigencia del calendario electoral comenzó oficialmente el registro de comités inscriptores para candidaturas por grupos significativos de ciudadanos, así como la inscripción de comités promotores del voto en blanco y la recolección de apoyos. Además, desde el 28 de mayo y hasta el 11 de junio estará habilitado el periodo de inscripción de candidatos por partidos, movimientos políticos y grupos ciudadanos.

El cronograma definido por la Registraduría también establece que el 19 de junio finalizará el periodo para modificar candidaturas inscritas, mientras que el 21 de junio se realizará la publicación oficial de los aspirantes habilitados para participar en la contienda. La fecha límite para modificaciones por revocatoria de inscripción será el 11 de julio.

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Dentro del calendario también quedó definido que el 16 de julio se publicarán las listas de jurados de votación y que el 19 de julio vencerá el plazo para la postulación de testigos electorales. Finalmente, el domingo 26 de julio los ciudadanos acudirán nuevamente a las urnas para elegir al nuevo alcalde de la capital boyacense.

La alcaldesa encargada de Tunja, María Paula Jiménez, aseguró que la administración municipal acompañará el proceso junto con las autoridades electorales y organismos competentes para garantizar transparencia y normal desarrollo durante la jornada democrática.

La funcionaria invitó a los partidos políticos, movimientos y ciudadanos a consultar el contenido completo de la resolución electoral publicada oficialmente.