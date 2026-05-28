Banda Sinfónica y la Estudiantina este jueves 28 de mayo en Tunja

Dialogamos con Juan Pablo Becerra, coordinador administrativo de la estudiantina:

“La Estudiantina del Altiplano Cundiboyacense nace posterior a una movilización de los intérpretes, de los músicos, de los compositores de cuerdas pulsadas del país y en el año 2023 el Gobierno Nacional, por primera vez, da la posibilidad a que se creen en todo el país seis estudiantinas regionales. La Estudiantina está conformada actualmente por 21 músicos que provienen de Bogotá, Cundinamarca y Boyacá“.

El maestro, mencionó que “está la Estudiantina del Altiplano Cundiboyacense que recoge nuestro territorio boyacense junto a Cundinamarca y Bogotá, pero también está la Estudiantina del Eje Cafetero, la Estudiantina de los Santanderes, la Estudiantina del Eje Cafetero, la del Valle del Cauca y la del Alto Magdalena. Estas seis estudiantinas conforman las estudiantinas regionales que junto a la Banda Sinfónica Nacional de Colombia, la Orquesta Sinfónica Nacional, el Coro Nacional de Colombia, conforman las agrupaciones institucionales más relevantes”, indicó.

La presentación se desarrollará en el Teatro Bicentenario – Tunja, Jueves 28 de mayo de 2026 a las 7:00 p.m. Entrada gratuita

Un encuentro posible gracias al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Gobernación de Boyacá y la Asociación Nacional de las Artes ANA.