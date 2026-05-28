José Ubaldo Castro asumió la Dirección de Gestión del Riesgo de Boyacá

La Gobernación de Boyacá posesionó a José Ubaldo Castro como nuevo director departamental de Gestión del Riesgo, en medio de una temporada marcada por emergencias invernales, deslizamientos y afectaciones viales en distintas provincias del departamento.

Castro llega al cargo con experiencia en infraestructura pública y gestión territorial, luego de desempeñarse en proyectos relacionados con planeación e infraestructura municipal.

El nuevo funcionario asumirá la coordinación de la atención y prevención de emergencias en los 123 municipios de Boyacá, además del trabajo articulado con alcaldías, organismos de socorro y entidades técnicas del departamento.

La Dirección de Gestión del Riesgo enfrenta actualmente retos asociados a la temporada de lluvias, monitoreo de zonas inestables y fortalecimiento de planes de contingencia y respuesta ante desastres naturales.