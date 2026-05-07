Alcalde de Villa de Leyva fue trasladado a las celdas del Búnker de la Fiscalía

El alcalde de Villa de Leyva (Boyacá), Víctor Gamboa Chaparro, fue trasladado a las celdas del Búnker de la Fiscalía General de la Nación, tras ser capturado en la mañana de este jueves, en medio de una investigación por presuntos hechos de corrupción.

Fuertemente custodiado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), llegó a la sede principal de la Fiscalía en Bogotá, donde en las próximas horas será judicializado.

Según la investigación de la Dirección Especializada contra la Corrupción, al parecer Gamboa Chaparro, aprovechando su condición de alcalde, habría exigido coimas para facilitar la expedición de una licencia de construcción.

La Fiscalía cuenta con grabaciones y chats de conversaciones en las que supuestamente se evidencian los presuntos hechos de corrupción.

“Los elementos materiales probatorios indican que el mandatario habría sostenido reuniones presenciales y varias conversaciones por mensajería de texto y de voz con la representante legal de la empresa de inversiones. En estas comunicaciones, al parecer, inicialmente le pidió contratar a una persona conocida, luego aumentarle el sueldo y finalmente le solicitó dinero”, señaló la Fiscalía.

Estos presuntos hechos de corrupción tendrían como propósito favorecer a la persona con la autorización para avanzar en el proyecto urbanístico.

“Para la Fiscalía General de la Nación, con estas posibles actuaciones ilícitas, el mandatario presuntamente se extralimitó en sus funciones y abusó del cargo. En ese sentido, será imputado por los delitos de concusión y prevaricato por acción”, detalló la Fiscalía.

En las próximas horas será presentado ante un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías.