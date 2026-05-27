Falla geológica obliga a nuevas intervenciones y posibles cierres en el puente Pinzón

Las obras de mantenimiento en el puente Pinzón, el cual conecta el norte de Boyacá, continuarán cerca de dos semanas más / Foto: Secretaría de Infraestructura de Boyacá.

La Gobernación de Boyacá confirmó nuevas intervenciones en el puente Pinzón, estructura que conecta el centro y norte del departamento con Santander.

El secretario de Infraestructura de Boyacá, Leonardo Álvarez, explicó que ya fueron ejecutadas obras de refuerzo en la capa asfáltica y mantenimientos estructurales, aunque persisten afectaciones derivadas de una falla geológica activa en la zona.

Álvarez indicó que las condiciones invernales obligaron a mantener cierres parciales y paso intermitente a un solo carril. El funcionario explicó que recientemente fue fundida una placa y que se requiere tiempo de fraguado antes de concluir la intervención. Añadió que debido a las limitaciones de espacio se realizan cierres cada 20 o 30 minutos para permitir el tránsito controlado.

El secretario aseguró que el principal problema es el movimiento constante de un talud que empuja la estructura del puente desde el costado de Boavita. «...Una de las vigas que soportan el tablero ya está al borde del estribo...», afirmó Álvarez, quien explicó que el puente fue diseñado originalmente con cierta flexibilidad para soportar desplazamientos del terreno.

La administración departamental evalúa ahora un cierre total de la vía para adelantar maniobras técnicas especializadas. Según explicó el funcionario, será necesario intervenir uno de los elementos estructurales para permitir que el puente continúe desplazándose de forma controlada. Las obras ejecutadas hasta ahora superan los 450 millones de pesos.