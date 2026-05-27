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27 may 2026 Actualizado 23:07

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CorpoBoyacá autorizó tala de 29 árboles para obras de la Alcaldía de Sogamoso

La autoridad ambiental aprobó la tala parcial en la Plaza 6 de Septiembre para avanzar en la construcción del nuevo edificio administrativo y otras obras de renovación urbana en Sogamoso.

Concejo de Sogamoso analiza proyectos financiados con crédito y prioriza construcción del edificio administrativo

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CorpoBoyacá autorizó la tala de 29 árboles en la Plaza 6 de Septiembre de Sogamoso como parte del proyecto para construir el nuevo edificio administrativo de la Alcaldía. La decisión generó controversia entre sectores ambientalistas que anunciaron posibles acciones legales para intentar frenar la intervención.

El alcalde de Sogamoso, Mauricio Barón, aseguró que la ciudad adelanta un programa de renovación urbana que incluye obras de infraestructura vial, el nuevo Parque del Sur y la construcción del edificio administrativo. El mandatario sostuvo que los trámites de aprovechamiento forestal fueron adelantados ante la autoridad ambiental cumpliendo los requisitos exigidos por la normativa.

Barón afirmó que las personas que rechazan el proyecto corresponden a una minoría que ya tuvo espacios de participación dentro de los procesos administrativos y ambientales. «...Aquí tenemos que trabajar por los intereses superiores de la ciudad...», declaró el alcalde al referirse a las críticas formuladas por algunos grupos ambientalistas.

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