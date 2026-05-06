UNGRD entregó detalles de puente metálico que conecta a la comunidad en La Paz, Santander

Bucaramanga

Este miércoles 6 de mayo el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, llegó al departamento de Santander para verificar la instalación de un puente metálico que ayuda a la movilización de miles de personas entre los municipios de La Paz, Santa Helena del Opón, Vélez y Landázuri.

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Según confirmó el director Carrillo, la puesta en funcionamiento de este puente tuvo una inversión superior a los ocho mil millones de pesos y se tuvo apoyo tanto del Gobierno Nacional como departamental y de los gobiernos locales en la estructuración de las obras de cimentación.

“Esta es una obra que si bien es semipermanente, puede transportarse eventualmente cuando se construya una solución definitiva, pues le permite a estos municipios tener un paso seguro después de una espera de alrededor de 30 años”, indicó el director Carrillo.

Esta obra beneficia a más de 80 mil habitantes de esta zona del departamento que cada vez que llovía fuerte tenían que vivir las afectaciones generadas por las crecientes del río Quiratá.

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“Esperamos que se estructure una solución definitiva, pero desde el gobierno nacional entramos a apoyar a la gobernación y al gobierno local en esta problemática. Pero también hay algo que me parece importante añadir y es que la UNGRD ha estado trabajando de la mano de la gobernación y apoyando, fortaleciendo al sistema en muchos lugares de Santander”, puntualizó el director Carrillo durante su paso por el departamento.

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