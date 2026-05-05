Ratifican continuidad de más de 9.000 docentes de colegios públicos en Santander

La Secretaría de Educación de Santander confirmó la continuidad de la planta docente en el departamento, compuesta por 9.088 educadores entre docentes, directivos docentes y orientadores, en medio de inquietudes del sector educativo.

De acuerdo con la Gobernación de Santander, en los próximos días se desarrollará una mesa de acuerdos sindicales con la participación de representantes del magisterio, directivos y otros actores del sector, con el objetivo de dialogar y avanzar en la concertación de temas importantes para la comunidad educativa.

Uno de los puntos centrales del encuentro será la situación de la planta de personal docente. Frente a esto, la administración departamental reiteró que desde 2024 ha defendido técnica y jurídicamente la estructura aprobada para Santander, asegurando que cumple con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y la normativa vigente.

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La entidad subrayó que la planta actual responde a criterios de eficiencia, sostenibilidad fiscal y a las necesidades reales del sistema educativo, con el propósito de garantizar la calidad, cobertura y permanencia del servicio en todo el territorio.