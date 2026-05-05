Por primera vez, Bucaramanga es sede del congreso de ferias más grande de América Latina

Bucaramanga este miércoles será la capital iberoamericana de la industria ferial.

El 55° Congreso Latinoamericano de la Industria de Ferias y Convenciones, organizado por AFIDA, abrió sus puertas en Neomundo con una agenda que mezcla negocios, academia para los 87 municipios de Santander.

La cita reúne a profesionales del sector MICE, reuniones, incentivos, congresos y exposiciones, de toda la región, con un programa que va desde el análisis económico de Latinoamérica hasta paneles sobre inteligencia artificial, liderazgo femenino y sostenibilidad.

Congreso AFIDA en cifras:

55° edición del Congreso AFIDA

• 3 días de agenda

• 87 municipios en vitrina

• Primera vez en Bucaramanga

Tenga en cuenta: