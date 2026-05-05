Por primera vez, Bucaramanga es sede del congreso de ferias más grande de América Latina
La ciudad recibe esta semana a cientos de empresarios del sector MICE de toda Iberoamérica.
Bucaramanga este miércoles será la capital iberoamericana de la industria ferial.
El 55° Congreso Latinoamericano de la Industria de Ferias y Convenciones, organizado por AFIDA, abrió sus puertas en Neomundo con una agenda que mezcla negocios, academia para los 87 municipios de Santander.
La cita reúne a profesionales del sector MICE, reuniones, incentivos, congresos y exposiciones, de toda la región, con un programa que va desde el análisis económico de Latinoamérica hasta paneles sobre inteligencia artificial, liderazgo femenino y sostenibilidad.
Congreso AFIDA en cifras:
55° edición del Congreso AFIDA
• 3 días de agenda
• 87 municipios en vitrina
• Primera vez en Bucaramanga
Tenga en cuenta:
- •¿Quiere asistir? Inscripciones en congresoafida.com
- ¿Cuando?: miércoles 06 de mayo
- • Costo: entre 200 y 300 USD
- • Hotel oficial: Holiday Inn Cacique
- • Tarifas: desde $380.000 por noche
- • Sede: Neomundo, Bucaramanga