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05 may 2026 Actualizado 15:49

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Bucaramanga

Por primera vez, Bucaramanga es sede del congreso de ferias más grande de América Latina

La ciudad recibe esta semana a cientos de empresarios del sector MICE de toda Iberoamérica.

Cacique Centro Comercial

María José Parra Cepeda

Bucaramanga

Bucaramanga este miércoles será la capital iberoamericana de la industria ferial.

El 55° Congreso Latinoamericano de la Industria de Ferias y Convenciones, organizado por AFIDA, abrió sus puertas en Neomundo con una agenda que mezcla negocios, academia para los 87 municipios de Santander.

La cita reúne a profesionales del sector MICE, reuniones, incentivos, congresos y exposiciones, de toda la región, con un programa que va desde el análisis económico de Latinoamérica hasta paneles sobre inteligencia artificial, liderazgo femenino y sostenibilidad.

Congreso AFIDA en cifras:

55° edición del Congreso AFIDA

• 3 días de agenda

• 87 municipios en vitrina

• Primera vez en Bucaramanga

Tenga en cuenta:

  • •¿Quiere asistir? Inscripciones en congresoafida.com
  • ¿Cuando?: miércoles 06 de mayo
  • Costo: entre 200 y 300 USD
  • Hotel oficial: Holiday Inn Cacique
  • Tarifas: desde $380.000 por noche
  • • Sede: Neomundo, Bucaramanga

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