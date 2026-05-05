104.000 afiliados a Famisanar en Santander tendrán acceso a nuevos servicios en el HUS

Cerca de 104.000 personas afiliadas a EPS Famisanar en el departamento de Santander tienen acceso desde esta semana a nuevos servicios de salud en el Hospital Universitario de Santander (HUS).

La medida hace parte de la intervención técnica que atraviesa la EPS. Tiene como objetivo reducir los tiempos de atención, recuperar la capacidad de respuesta de la red y garantizar continuidad en los tratamientos, especialmente los de mediana y alta complejidad.

Servicios habilitados:

Imagenología

Apoyo diagnóstico

Laboratorio clínico

Laboratorio de hematología especial y genética

Patología

Hemocentro

Hospitalización

Con este convenio, los pacientes de Bucaramanga y municipios cercanos ganan opciones para diagnóstico y tratamiento sin salir de la región

“Estamos tomando decisiones estructurales para estabilizar la operación, mejorar los tiempos de atención y garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud.”, explicó el agente interventor de EPS Famisanar, Germán Darío Gallo,

Esta acción se suma a las medidas que viene implementando la EPS para normalizar la prestación del servicio en los territorios donde tiene presencia, con un enfoque centrado en resultados y atención oportuna.