Palmeiras vence a Sporting Cristal en Copa Libertadores: así queda Junior en la tabla de posiciones (Photo by Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images) / Sports Press Photo

Palmeiras es el nuvo líder del Grupo F de la Copa Libertadores, luego de haber derrotado este martes 5 de mayo al Sporting Cristal peruano por 0-2 con goles del argentino Juan Manuel ‘Flaco’ López (asistencia de Jhon Arias) y del paraguayo Ramón Sosa.

El actual subcampeón de la Libertadores mantuvo su condición de invicto en la actual edición del torneo y arrebató a Cristal el primer lugar del Grupo F al alcanzar los 8 puntos en cuatro jornadas disputadas, mientras el cuadro peruano es segundo con 6 unidades, a falta de que jueguen Junior (1) y Cerro Porteño (4).

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A los 31 minutos de partido, el delantero argentino ‘Flaco’ López ingresó al área, recibió un centro excepcional del colombiano Jhon Arias y marcó el primer gol para Palmeiras. Véalo acá:

En el segundo tramo del partido, el paraguayo Ramón Sosa marcó el segundo para el ‘Verdao’ a los 50 minutos, al rescatar un balón desviado torpemente por Rafael Lutiger.

Tabla de posiciones del Grupo F en la Copa Libertadores

Pos. Equipo Ptos. Dif. PJ 1. Palmeiras 8 +3 4 2. Sporting Cristal 6 0 4 3. Cerro Porteño 4 0 3 4. Junior 1 -3 3

Junior de Barranquilla se pondrá al día este jueves 7 de mayo (9 de la noche, hora colombiana), cuando juegue en condición de local ante Cerro Porteño por la cuarta jornada de la Copa Libertadores.

La victoria lo pondrá a tan solo dos puntos del segundo lugar, mientras que el empate o la derrota lo dejarán prácticamente eliminado.

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