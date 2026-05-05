“Intentaré frenar a Luis Díaz lo mejor posible”: jugador del PSG anticipa el duelo en semifinales

La semifinal de Champions League entre el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain entra en su punto más alto de tensión, y desde el equipo francés ya tienen claro que uno de los principales focos será frenar a Luis Díaz, una de las grandes figuras del torneo.

Ante la baja del lateral Achraf Hakimi , el encargado de ocupar su lugar será Warren Zaïre-Emery , quien habló en la previa del compromiso y dejó frases contundentes sobre el desafío que tendrá en defensa. El joven futbolista no ocultó la complejidad del reto frente al ataque bávaro: “Cuando afrontas a rivales que pueden hacerlo todo, como los tres del Bayern, es más complicado de defender. En la ida defendimos bien y nos metieron cuatro. Cuando tienen tanta calidad poco puedes hacer”.

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Además, se refirió directamente al posible duelo individual con el colombiano, dejando clara su intención: “Si me enfrento a Luis Díaz trataré de frenarle lo mejor posible”. Una declaración que refleja tanto el respeto por el nivel del extremo como la responsabilidad que asume en un partido decisivo.

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Zaïre-Emery también habló de su crecimiento dentro del equipo y la confianza que ha adquirido con el paso de la temporada: “He ganado en experiencia, que te la da disputar partidos al más alto nivel. Pero soy la misma persona, doy el máximo en cada partido. Estoy orgulloso de este equipo y de este entrenador”. Asimismo, dejó claro el objetivo colectivo: “Con esta mentalidad, aspiramos a alcanzar nuestra segunda final consecutiva”.

Con la serie abierta tras el 5-4 de la ida, el PSG buscará sostener la ventaja en Alemania, mientras que el Bayern intentará remontar impulsado por su ofensiva. En ese escenario, el duelo entre Díaz y Zaïre-Emery se perfila como uno de los puntos más determinantes del partido que definirá al rival del Arsenal en la gran final de la Champions.