Luis Díaz lidera la élite europea y es el mejor valorado de la Champions

El nombre de Luis Díaz sigue tomando fuerza en el panorama internacional, esta vez como el jugador mejor valorado de la actual Champions League. El extremo colombiano, figura del Bayern Múnich, encabeza el más reciente ranking elaborado por la cuenta especializada The Touchline, superando incluso a compañeros de ataque como Harry Kane y Michael Olise.

Le puede interesar: Arsenal golpea primero y se mete en la final de la Champions

El rendimiento de Díaz en la competición europea ha sido determinante. En 11 partidos disputados, acumula una calificación promedio de 8,27, respaldada por siete goles y tres asistencias, números que reflejan su influencia directa en el juego ofensivo del equipo alemán. Su impacto no solo se limita a las estadísticas, sino también a momentos clave, como su protagonismo en la eliminación del Real Madrid en cuartos de final.

Le interesa también: Uzbekistán, primer rival de Colombia en el Mundial, presentó lista de 40 jugadores convocados

El ranking lo sigue de cerca Vitinha , mediocampista del Paris Saint-Germain, con un promedio de 8,20. Más atrás aparecen Kane (8,18), Olise (8,12) y Aleksandar Pavlović (8,05), completando un listado dominado por el club bávaro.

Lea aquí también: Luis Díaz, por el paso a una nueva final de Champions: fecha, hora y cómo seguir Bayern vs. PSG

Este reconocimiento llega en un momento decisivo, ya que el Bayern se juega su paso a la final en la semifinal de vuelta ante el PSG en Múnich, con una serie abierta y cargada de goles (5-4). Allí, nuevamente, todas las miradas estarán sobre Díaz, quien se ha consolidado como una de las grandes figuras del torneo y una pieza indispensable en la lucha por el título europeo.