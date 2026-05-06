No prestaremos más el coliseo del café para eventos: Alcalde de Armenia

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Armenia

Y es que el reconocido Coliseo del Café ha sido epicentro de grandes eventos en la capital quindiana relacionado con conciertos de música popular, vallenato y de reguetón.

El alcalde de la ciudad, James Padilla García anunció que no prestarán más el escenario debido a las dificultades que se han registrado y con el fin de garantizar el orden.

Sostuvo que han evidenciado las contingencias que se han presentado en materia de orden público y de movilidad a raíz de estos eventos masivos por lo que ha tomado la decisión de suspender estas actividades musicales en lo corrido del año.

"Bueno, hemos visto las contingencias que se han presentado, los problemas de orden público, los problemas de movilidad que se han presentado con el préstamo del del escenario el Coliseo del Café para diferentes actividades como conciertos", mencionó.

Añadió: “Hemos recibido más quejas que que cosas positivas y ya es una decisión que no se va a a a prestar más el Coliseo del Café para este tipo de actividades musicales teniendo en cuenta la contingencias que se están presentando y todos estos trancones que se están haciendo a la altura del coliseo del café“.

Enfatizó que es clave comprender la dinámica de movilidad de la zona entendiendo que se llevan a cabo las obras del deprimido.

Dio a conocer que todo apunta a mejorar la movilidad y seguridad en la ciudad.