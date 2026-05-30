Equipo de 190 servidores de la Fiscalía acompañarán las elecciones en el Quindío

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Armenia

En efecto son fiscales, investigadores y receptores de denuncia que apoyarán las elecciones presidenciales del domingo 31 de mayo.

El director de la Fiscalía seccional Quindío, Orlando Alberto López informó que el equipo de trabajo estará dispuesto por la entidad en los diferentes puntos en los que se llevarán a cabo las votaciones.

“La Fiscalía General de la Nación puso en marcha la estrategia nacional con ocasión de las elecciones presidenciales para el próximo 31 de mayo orientada a fortalecer la investigación y judicialización de los delitos que atenten contra los mecanismos de participación ciudadana", destacó.

Manifestó que la estrategia está orientada a fortalecer la investigación y judicialización de los delitos que atenten contra los mecanismos de participación ciudadana por lo que desde la dirección seccional fue designado un fiscal de enlace para participar en las mesas de coordinación en etapas previas y posteriores a los comicios en articulación con direcciones especializadas del nivel central de la Fiscalía General de la Nación.

“Desde la dirección seccional Indio se designó un fiscal de enlace para participar en las mesas de coordinación en etapas previas y posteriores a los comicios en articulación con direcciones especializadas del nivel central de la Fiscalía General de la Nación", indicó.

Añadió: “Asimismo, se desplegará un equipo de 160 servidores en todo el departamento conformado por fiscales, orientadores, asistentes de fiscalía, personal de apoyo a la elección, así como investigadores del cuerpo técnico de investigación CTI que atenderán de manera inmediata los hechos reportados durante esta jornada".

Explicó que para la jornada electoral han dispuesto de dos puntos de atención en los municipios de Armenia y Calarcá liderados por fiscales de la seccional en el departamento con el objetivo de recibir y orientar denuncias por posibles delitos electorales que ocurran antes, durante y después de la jornada electoral.

“Para el domingo 31 de mayo, se habilitaron dos puntos de atención en Armenia y Calarcá, liderados por fiscales de la seccional para recibir y orientar denuncias por posibles delitos electorales", dijo.

Añadió que también contarán con los canales como la página web www.fiscalia.gov.co, la línea 122 y el botón Denuncia Fácil para evidenciar cualquier anomalía que pueda presentarse en medio de las elecciones presidenciales.

“La Fiscalía General de la Nación extiende la invitación a la ciudadanía para denunciar posibles hechos delictivos antes, durante y después de las elecciones a través de nuestros puntos presenciales virtuales y telefónicos", sostuvo.

Es de anotar que el censo electoral en el departamento es de 504.934 ciudadanos habilitados para votar, 129 puesto de votación y 1.471 mesas.