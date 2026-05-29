¿Qué dicen académicos del Quindío sobre el panorama electoral de la primera vuelta presidencial?

Armenia

En Caracol Radio Armenia hablamos con el docente José Fernando Rodríguez, coordinador del programa de Gobierno y Relaciones Internacionales adscrito a la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad La Gran Colombia seccional Armenia.

Polarización

Docente: desde el programa de gobierno y relaciones internacionales de la Gran Colombia, hemos venido haciendo distintos análisis en torno a los asuntos políticos de esta contienda electoral.

Evidentemente estamos en un escenario muy claramente polarizado, específicamente pues por dos fuerzas políticas que compiten entre sí y que de alguna manera en esa carrera electoral han venido dejando a un lado otras fuerzas como del centro y otras minoritarias.

Ese panorama pues básicamente va a ser una contienda directa en primera vuelta, pero también entendemos que haciendo equilibrios entre las diferentes encuestas pues esa ponderación podría mostrarnos un panorama muy claro hacia un balotaje o segunda vuelta como se conoce en nuestro país.

El papel de las encuestas

Docente: es importante decirle a la gente que, pues los que estudiamos la ciencia política, tenemos que dar estas claridades. Una cosa es una encuesta y otra cosa es una apuesta.

Y estas campañas específicamente se han venido desarrollando a través de ese juego de apuestas, el Consejo Nacional Electoral, certifica las encuestadoras, pero en redes sociales y en el conocimiento público y digamos que, en la coloquialidad, pues básicamente se suele confundir con muchas apuestas.

Por ejemplo, en este caso la plataforma Polimaker que básicamente no tiene que ver con una encuesta, sino con unas apuestas, básicamente una casa de apuestas y esta pues puede llegar a tergiversar un poco los escenarios de la opinión pública, sobre todo porque la gente de las campañas pues puede apostar pagando a favor o en contra de un candidato.

Entonces, haciendo ponderaciones más o menos y creyéndole, digamos, que a encuestas que generalmente hace 4, 8, 12 años, pues, han sido bastante acertadas. Podríamos identificar, que evidentemente hay un candidato que por lo menos en primera vuelta va a tener una mayoría, no va a ser una mayoría absoluta, sino una mayoría simple y que básicamente estaría pues con otro candidato en esa segunda vuelta.

¿Y el panorama regional en el Quindío?

Docente: a nivel regional es muy interesante porque los votos de este nivel para la presidencia de la República, tiene dos figuras importantes a mencionar. Una es el voto de estructura y otra sería el voto de opinión, ese voto mucho más emocional.

Es evidente que el voto de estructura pertenece a unas casas políticas en la región. Hay candidatos que están siendo apoyadas por estructuras políticas que gobiernan y que básicamente pues tienen inclusive representantes a la cámara y otros escenarios pues políticos ya muy marcados.

Sin embargo, pues esto también se ve como un poco mezclado con ese voto emocional, ese voto de opinión que en esta contienda electoral se ve desarrollando mucho más

¿Usted cree que puede aumentar la participación de los votantes?

José Fernando Rodríguez, coordinador del programa de Gobierno y Relaciones Internacionales de la U. Gran Colombia: Yo creo que este espacio y esta oportunidad es importante para que la gente salga a votar y básicamente romper con esa apatía de lo apolítico. Sin embargo, estamos viendo que las últimas elecciones en Colombia han venido aumentando, de las personas que han salido a votar.

Yo creería que va habrá una mayor participación a ese porcentaje, porque como decía anteriormente el voto de estructura muy seguramente está asegurado y a eso creo que hay que sumarle el voto de opinión y ese voto de opinión pues es un voto que suele estar mucho más en las elecciones hacia las presidenciales que en los comicios regionales, entonces, yo creo que sí se va a romper esa esa barrera, no por mucho, pues se va a romper un poco más y la gente va a salir a votar.

La importancia de la democracia

Docente: somos convencidos desde la universidad y desde el gremio de la ciencia política que literalmente el ejercicio de la democracia es un ejercicio validador de nuestros derechos, de nuestros deberes y que también sustentan ese grueso sistema electoral que tiene nuestro país, a pesar pues de las distintas opiniones, hay que recalcarlo.

Tenemos una democracia sólida que no se ha venido a abajo como en otras naciones y por lo menos esa infraestructura hay que seguir respaldándola e indicando a que las personas sigan creyendo en nuestro ejercicio electoral y democrático.