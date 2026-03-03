¿Qué dijeron padres de familia y alcaldía de Armenia por alteraciones a las afueras de un concierto?

Decenas de personas a la afueras del coliseo del café en Armenia con boleta y sin poder ingresar al concierto. Foto: Cortesía ciudadanos

Armenia

Padres de familia han reiterado las denuncias contra los organizadores del concierto de la noche del sábado 28 de febrero en el coliseo del Café en Armenia.

El artista de reguetón Blessd, aunque cumplió con su presentación, a las afueras del coliseo del café, decenas de personas tanto adultos como menores de edad con boleta en mano no pudieron ingresar, todo porque el escenario ya estaba lleno.

Uno de los padres de familia denunció “siendo las 11pm nos cerraron las puertas y nos dijeron que ya nadie podía ingresar más porque no hay lugar, el aforo estaba full, los papas desesperados , los niños llorando porque era esa su ilusión, escuchar y ver a Blessd, pero se les había convertido en una frustración aun así teniendo boletas vip y general, muchos decidieron hacer desorden pero más porque no había policías cuidando nuestros niños, la logística se escondió porque sabía que iba a pasar al no dejar entrar la gente”

Y agrega “Llegó Blessd y aun así no cancelaron el concierto aun conociendo que adentro había muchos colados y quienes en realidad compramos las boletas quedamos afuera.... Esto es una falta de respeto nos estafaron y nos robaron porque ahora nadie dice nada... Quien va a responder, no sabemos porque quienes organizan solo están detrás de redes y no ponen la cara ... No les interesó el bienestar de nuestros niños menores de edad” denuncio uno de los padres de familia.

Hasta el momento, no hay un comunicado oficial de los organizadores del concierto en Armenia.

Respuesta alcaldía de Armenia

El secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez indicó “Cuando se alquilan estos escenarios públicos, se ponen unas condiciones como hora de apertura de puerta y hora de cierre de puerta para evitar que se genere un ingreso indebido de las personas que no tienen boleto similar. Entonces, la resolución frente al concierto de Blessd, la resolución 088 de la alcaldía que concedió el permiso dejó muy claro que el cierre de puertas era a las 11 de la noche”

Y agrega el funcionario “Conforme a la información y el presunto sobrecupo, que no soy yo quien lo de debe decir. El empresario daba parte de que habían ingresado 7500 personas a un concierto de 9000. Habían 250 logísticos, habían más de 180 policías, pero cualquier responsabilidad frente al tema de boletas, de entrar o no entrar, es del empresario, es un espectáculo.

Llamado

El secretario de gobierno “quiero hacer un llamado muy importante a temas de convivencia, porque se presenció padres de familia intentando meter a los hijos por encima de la reja. Vi a varios, vi a varios menores que se tiraron por encima de la reja. Hablé con uno de los padres, un padre, un señor de 40 años, se tiró por encima de la reja y le pregunté y dijo, “No, es que esto no me importa, Mire, hagan no sé qué, el desorden.” Desorden, o sea, si una persona en medio de una situación como esta no puede ingresar, ¿por qué no controla a sus hijos?

Porque recuerden que dentro de las condiciones del concierto estaba que había un adulto responsable por tres menores. Si había más menores con esa persona responsable, le debía llevar autorización de su representante legal. Si siempre había un menor con estos un adulto con estos menores, ¿por qué el boleto de piedra? ¿Por qué los daños a la infraestructura?

¿Por qué no hace lo que hace cualquier persona cuando o no le venden un producto, el producto sale mal o

no pueden ingresar? Y es cobrar hacer la reclamación frente al elemento. Pero aquí tuvimos hechos lamentables, les tiraron piedra a varios policías, a la logística, a varios gestores resultaron heridos. Entonces, esto digamos que más que claridad de la alcaldía de Armenia es una claridad, primero con el empresario, pero segundo es un tema de cultura ciudadana.