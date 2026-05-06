Denuncian agresiones contra mujeres trans en inmediaciones del CAM, sede de la alcaldía de Armenia

Armenia

No hay derecho, líderes de la comunidad LGBTIQ+ denuncian que las trabajadoras sexuales y mujeres trans que ejercer su labor en inmediaciones del CAM en Armenia han sido víctimas de ataques y agresiones por hombres que se movilizan en motocicleta.

En el video se observa como uno de ellos lanza un neumático contra una de las trabajadoras que está sobre el andén en pleno centro de la capital del Quindío.

Anunciaron que interpondrán las denuncias respectivas, desde la alcaldía anunciaron investigación y acompañamiento a esta población

En Caracol Radio Armenia hablamos con Sandra Martínez, la líder de las mujeres Trans de la ciudad de Armenia y la denuncia” como evidencian en el video, son ataques que vienen pasando, no solo de hoy ahorita, ya viene pasando hace mucho tiempo, esas personas que ya vienen filmando. En las otras veces que hubo ataques hacia ellas, pues no habían tenido el atrevimiento de grabar.

En estos casos que hace poco han venido haciendo también los mismos ataques hacia ellas, ya vienen ellos grabando y nosotros estamos esperando esa caída de ellos. Que publicaran eso en redes sociales porque sabíamos que nos iba a llegar y nos llegó el video.

Vamos a denunciarlos

Sandra Martínez: nos vamos a ir con toda a ponerle denuncia porque esas personas no entienden de que nosotras también somos seres humanos, merecemos respeto, que en la casa también tenemos familia que nos espera, que también vemos por las familias, que es el único trabajo que nosotras tenemos, porque a nosotras no nos da empleo en cualquier lado, porque nosotras salimos desde muy temprana edad a prostituirnos, salimos a las calles queriendo de pronto tener un trabajo digno, tocando puertas a las administraciones, cuando no se nos ha facilitado esos trabajos.

Nos toca seguir trabajando, no trabajamos porque lo hagamos por deporte porque nos guste, no, a nosotros nos toca por necesidad. Porque como pueden ver, a una mujer trans no se le da empleo en cualquier lugar, la gente tiene tabús que les impide contratar a una mujer trans.

Invitación líder trans

Sandra Martínez: hago invitación de que nos abran espacios, que nosotras también somos muy buenas personas, merecemos tener un trabajo digno, que no nos maltraten en las calles, que nadie sabe la necesidad por la que estamos luchando día a día nosotras, sin tener un sueldo fijo, tener uno que estar 3, 4, 5 de la mañana trasnochadas, hasta con hambre trabajando para que lleguen estas personas y nos agreden, y nos hagan esto.

Y agregó “Que de pronto tuvieron un problema con alguna chica en algún día, pero no porque hayan tenido alguien un problema con alguna chica, todas tenemos que pagar eso. Entonces queremos que sean que tengan empatía, que nos dejen vivir, que nosotras somos seres humanos”

Respuesta alcaldía de Armenia

El secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez explicó “nosotros hemos hecho un trabajo preventivo muy importante, no solo con las chicas trans, sino con todas las trabajadoras del centro de la ciudad, con el Gaula, con la policía, con derechos humanos de la Secretaría de Gobierno y estas labores preventivas tienen un alcance y es que denuncien, denuncien si se ven constreñidas para hacer pagos que no deben de hacer, si son desplazadas por algunas personas de algunos lugares, todas estas situaciones, sea hecho un trabajo preventivo.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 01:08 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Entonces, si alguien está sufriendo alguna clase de amenaza, constreñimiento o demás, a ella se les entregó los números telefónicos a los cuales deben de acudir, sea en la alcaldía de Armenia o sea con nuestra Policía Nacional.

Sobre el video el funcionario indicó “Esos son temas de convivencia, pueden ser hechos aislados, no conozco que haya sido un hecho repetitivo, pero sí, pero ellas tienen el contacto, quienes estén en esa zona trabajando en horas nocturna tiene el contacto no solo de la Secretaría de Gobierno Derechos Humanos, sino de la misma policía a quien pueden acudir en el momento en que lo necesite.