En Armenia establecerán campañas pedagógicas para el uso racional del agua por Fénomeno de El Niño

Armenia

Y es que en los últimos días se han evidenciado un cambio de clima con incremento en la temperatura direccionado a lo que han advertido desde el Ideam que es la llegada del Fenómeno de El Niño para el trimestre mayo-junio-julio.

Frente a lo anterior, el gerente de Empresas Públicas de Armenia Paulo César Rodríguez dijo que avanzan en las medidas para hacerle frente a la situación como el de establecer campañas pedagógicas para el uso racional del agua y evitar afectaciones en el suministro.

“Ya estamos empezando con todo el tema informativo desde el área de comunicaciones, desde el programa de uso eficiente de ahorro del agua, desde control pérdidas, desde la sugerencia técnica y de aguas con relación a todo lo que tenemos que hacer nosotros ahorita con el tema del buen uso que le tenemos quedar a nuestro recurso hídrico en cada uno de nuestros hogares", dijo.

Recordó que el ahorro del agua no es un tema que solo le compete a la entidad prestadora del servicio sino a la comunidad en general por eso es clave el llamado y las campañas que se realizarán en pro del uso adecuado y eficiente.

“Recordarle a cada uno de los ciudadanos que el tema del ahorro del agua no es solamente un tema que tiene que hacer empresas públicas de Armenia como operador del servicio de acueducto o el municipio de Armenia a través de nuestro señor alcalde quien en últimas el municipio es el que maneja el servicio en la ciudad, pero esto es un un tema de absolutamente de todos", destacó.

Advirtió que de acuerdo con los reportes que se proyectan será un Fenómeno mucho más intenso a lo que se ha registrado en los últimos años por eso es clave el apoyo de la ciudadanía.

“Entonces, necesitamos aquí del apoyo de absolutamente toda la comunidad para que podamos darle un buen uso a nuestros recurso hídrico para no vernos afectados de pronto en la prestación del servicio en algún momento o en algunos sectores y la idea es esa, simplemente hacer esa campaña muy importante que se unan todas las instituciones, todos los gremios, toda la ciudadanía porque es la única manera que tenemos nosotros para poder contener", mencionó.

Dijo que las medidas también están enfocadas en fortalecer la capacidad de respuesta institucional y proteger las fuentes hídricas que abastecen a la ciudad.