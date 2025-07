¿Coliseo del café de Armenia para eventos deportivos, pero también para conciertos? Imdera responde

Armenia

En Caracol Radio Armenia hablamos con Wilson Herrera, director del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Armenia, Imdera y la situación de utilización del coliseo del café que fue remodelado para los juegos nacionales eje cafetero 2023.

Cabe recordar que la alcaldía de Armenia invirtió $5.000 millones, adecuar y mejorar el Coliseo del Café; para los XXII Juegos Nacionales y VI Paranacionales Eje Cafetero 2023.

Entre las obras llevadas a cabo dentro del coliseo, se resalta la instalación de una membrana y mantenimiento sobre toda la cubierta; construcción de una subestación eléctrica y cambio en la iluminación del escenario; adecuación y mejoramiento a nivel de competencia del área de periodistas, zona de jueces, área antidoping, zonas de recuperación, camerinos y áreas de servicio; igualmente, se hizo el mantenimiento de los cerramientos exteriores, barandas, porterías y fachadas.

Sobre la utilización de coliseo del café para eventos no deportivos el director del Imdera respondió

Nada más la semana pasada la veeduría al deporte le hizo el reclamo al señor alcalde James Padilla durante la visita a los escenarios en el buen sentido de la palabra, pero como se los decía yo a ellos, deben de entender que, así como hay un sector de deporte organizado, hay un sector cultural y artístico también organizado que pedía a gritos estos eventos (conciertos) para la ciudad de Armenia.

Ya hubo un concierto en el coliseo del café

El director del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Armenia, Imdera Wilson Herrera agregó “el 5 de julio se llevó a cabo un concierto de música popular, y hubo una respuesta importante, un comportamiento para destacar del público y de verdad que el empresario se tomó todas las precauciones para cuidar el Maderamen que es lo más importante y contando con estas garantías aparte de las pólizas que ellos constituyen para proteger el escenario.

El director del Imdera agregó que vendrá otro concierto el 22 de agosto, pero no hay más programados durante el año. No porque no haya voluntad y no se quiera, es porque el Coliseo del Café es espectacular y cada fin de semana hay un evento deportivo allí programado.

¿Hay un reglamento para el prestamos del coliseo?

Claro que sí, tenemos un contrato firmado, hay un contrato firmado donde ellos deben de garantizar el cuidado con doble alfombra con estivas especiales para para el tema y también para la suscripción de unas pólizas de responsabilidad civil extracontractual para que Dios no lo quiera llegar al caso, llegue a suceder algo puedan responder.

Mantenimiento de los escenarios deportivos

Recordemos que el alcalde nos duplicó el presupuesto para este año y sí, claro, está garantizado todo el cuidado. Lo que yo digo, nos faltarán cosas, no lo puedo decir que no, pero no es fácil la tarea de cuidar estos escenarios. Mantener estos escenarios a diario no es fácil de realizar, pero lo hacemos con cariño, lo hacemos con vehemencia y lo hacemos a conciencia día a día, pero los escenarios siempre están dispuestos.

Vuelvo y repito, faltarán cosas, se nos pasarán cosas, pero pues ahí estamos nosotros que nos digan, “Vea, sucedió esto, pasó esto.” No nos incomoda porque esa es nuestra tarea.