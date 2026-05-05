Alcalde de Armenia socializó proyectos para la ciudad: habrá nuevo sistema de movilidad y agua

Armenia

En el auditorio de las instalaciones de la alcaldía municipal se llevó a cabo una rueda de prensa con el alcalde y varios de sus funcionarios con el fin de evidenciar los avances de los proyectos relacionados con la movilidad, el agua y la seguridad ciudadana.

En primer lugar, el alcalde de la capital quindiana James Padilla García exaltó la importancia de este tipo de espacios para dar claridad sobre los diferentes temas en los que vienen trabajando en pro de los armenios.

Detalló que el objetivo era realizar una presentación por cada una de las dependencias responsables de los proyectos y despejar las dudas que pueden surgir alrededor del tema.

En cuanto a esas obras en las que están avanzando, dio a conocer que está la modernización semafórica, el tanque de almacenamiento de agua y el tema de seguridad.

Secretaría de Tránsito

Uno de los temas relevantes es el de movilidad, precisamente el secretario de tránsito de la ciudad Daniel Jaime Castaño explicó que están en los dos primeros meses de la implantación del proyecto del sistema inteligente donde ya avanzan en los trámites para presentar ante la Agencia de Seguridad Vial los puntos propuestos para la instalación de las cámaras de fotodetección que buscan mejorar la operatividad.

Especificó que es un tema que siempre genera polémica, pero que está ligada a la desinformación puesto que las cámaras salvavidas sí salvan vidas y es clave en el proyecto de movilidad inteligente.

Recordó que contarán con un centro de gestión de movilidad que es el gran cerebro que estará conectada la semaforización y las cámaras de fotodetección que permitirá unos puntos autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y controlados por esta tecnología.

Sostuvo que dentro de las infracciones que abarcará esta tecnología tiene que ver con el Soat vencido, revisión técnico mecánica vencida, cruce de semáforo en rojo, restricción de pico y placa y el estacionamiento en lugares prohibidos.

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Resaltó que aspiran que en el transcurso del segundo semestre de este año queden instalados y funcionando los puntos que sean autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

EPA

De otro lado, el gerente de Empresas Públicas de Armenia Paulo Cesar Rodríguez dijo que están trabajando en el proyecto de un nuevo tanque de almacenamiento de agua dispuesto para el sur de la ciudad.

Manifestó que la obra busca contrarrestar las contingencias que se generan cuando hay crecientes en el Río Quindío que obliga a cerrar la bocatoma debido a la turbiedad lo que no permite las óptimas condiciones en el suministro.

Explicó que con el nuevo tanque esperan ampliar la capacidad que tienen de abastecimiento puesto que actualmente cuentan con seis tanques construidos con capacidad de 25 mil metros cúbicos y esta obra se desarrollará entre las carreras 18 y 19 entre calles 47 y 48 donde antes funcionaba el hospital del sur es un sector clave que permitirá entregar agua hacia la comuna 1, parte de la comuna 2 y toda la zona de expansión.

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En cuanto a la inversión, sostuvo que es de 33 mil millones de pesos incluida la obra y la interventoría donde el tiempo estimado de construcción es de seis meses y aspiran que en el primer semestre del año 2027 estén en funcionamiento.

Finalmente, el secretario de Hacienda de la ciudad Yeison Pérez se refirió al proyecto de endeudamiento por 100 mil millones de pesos que permitirá la efectividad de las obras.

El funcionario aclaró que tienen la capacidad desde el punto de vista legal y desde la planeación enfatizó que no son 100 mil millones de pesos más sino de 76 mil millones de pesos teniendo en cuenta que en el plan de desarrollo se contemplaba un endeudamiento de 200 mil millones de pesos que se ha trasladado a la fecha en un contrato de empréstito de 176 mil.

En ese mismo sentido, destacó que los 76 mil millones de pesos adicional se dan acompañados de una dinámica de crecimiento fiscal del municipio.