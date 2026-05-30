El ministro de Justicia instalará el puesto de mando unificado para las elecciones en el Quindío

Armenia

A partir de las 7 de la mañana de este domingo 31 de mayo el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo instalará el puesto de mando unificado en el comando de la Policía del departamento en compañía del alcalde de Armenia, James Padilla y el gobernador del departamento, Juan Miguel Galvis.

A propósito, sobre la seguridad para la jornada, el coronel Carlos Mario Bustamante comandante de la Policía del departamento dijo que están preparados teniendo la experiencia de las pasadas elecciones al congreso en el mes de marzo.

Manifestó que de acuerdo con el mapa de riesgo electoral donde en el departamento es bajo, tendrán atención especial en los municipios de Armenia, Calarcá, La Tebaida, Montenegro y Quimbaya.

“Más que preparados, creo que nos hemos anticipado, hemos hecho un trabajo muy responsable de más de 7, 8 meses. Ya tuvimos las primeras elecciones que fueron las elecciones para el Congreso y eso nos da una experiencia, unas lecciones aprendidas y unos ajustes muy significativos para asumir esta primera vuelta presidencial. De acuerdo a lo que hemos establecido a través de del mapa de riesgo electoral, a pesar de que todo el departamento del Quindío tiene riesgo bajo, se va a enfocar especial atención en Armenia, Calarcá, La Tebaida, Montenegro y Quimbaya", dijo.

En cuanto a la zona cordillerana del departamento que colinda con el Valle del Cauca donde está la presencia de los grupos armados, indicó que continuarán con las labores que se han venido desplegando en el sector fortaleciendo la capacidad operativa y contrarrestando cualquier afectación a la seguridad.

También dijo que estarán al tanto del cumplimiento de la ley seca que es una de las medidas restrictivas en el marco de la jornada que irá desde el sábado 30 de mayo desde las 6 de la tarde y se extenderá hasta las 6 de la mañana del lunes 1 de junio.

“Usted sabe que eso es una responsabilidad y es una obligación para que todas las personas sean conscientes de las restricciones, especialmente el tema de consumo, ese de bebidas embriagantes en los diferentes sitios y hacer cumplir esta ley seca va a ser parte del éxito de que se lleve a normalidad las actividades el próximo domingo", dijo

Añadió: “La Policía Nacional tiene la responsabilidad de asumir la seguridad de 110 de los 129 puestos de votación. En esos 110 puestos de votación se está reuniendo el 90% de la población electoral. O sea, la carga es muy alta, la responsabilidad muy alta. Invitamos a todas las personas a que lo hagan con tiempo porque vamos a hacer los registros tanto a hombres como mujeres de acuerdo a lo que se establece para que sean muy seguras", resaltó.

Es de anotar que a las 7:30 de la mañana se tiene prevista la instalación de los actos protocolarios también por el ministro de Justicia, alcalde y gobernador en las instalaciones del comando.