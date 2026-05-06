Un bus de servicio público que se volcó en Girardota dejó alrededor de 30 lesionados

Girardota- Antioquia

En el municipio de Girardota, norte del Valle de Aburrá, se reportó un accidente de tránsito pasadas las 5 de la tarde de este martes. Un bus de servicio público se volcó cuando se dirigía hacia esa población.

Según Joaquín Hernández, secretario de Transporte y Tránsito de Girardota, el bus de servicio público de la empresa Transmeba de Barbosa transportaba al menos 30 pasajeros. Este vehículo se volcó y dejó la misma cifra de lesionados; 12 de estos fueron llevados al hospital local y los demás a la vecina población de Barbosa por la concesión Vinus.

“En este accidente se da volcamiento lateral del vehículo. Se presentan aproximadamente 30 lesionados, los cuales son trasladados al municipio de Barbosa y al municipio de Girardota. Están siendo materia de investigación las causas del siniestro vial”, recalcó el funcionario.

La vía estuvo cerrada mientras se retiraba el automotor que quedó atravesado en plena vía.