En Bello asesinaron a una lideresa social e hierieron a su esposo

Bello- Antioquia

En la tarde de este martes se reportó un hecho violento en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá, en el que una mujer fue asesinada y un hombre quedó herido en un ataque sicarial.

Según el reporte de la alcaldía de Bello, el crimen ocurrió en el barrio Las Vegas, Diagonal 45 # 37c – 07; allí una mujer lideresa social identificada como Sandra Cecilia Nogales Cortés, quien, pese a que fue trasladada a la clínica del Norte, ingresó sin signos vitales. Su esposo, quien recibió un disparo en el brazo, se está recuperando de la herida.

La alcaldía de Bello, a través de un comunicado oficial, lamentó el crimen de esta lideresa integrante de la Junta de Acción Comunal e instó a las autoridades a esclarecer el ataque armado. Por el momento no trasciende una hipótesis sobre este hecho violento.

“Manifestamos nuestra solidaridad con su familia, seres queridos y la comunidad que ella representaba con compromiso y valentía. Este crimen es inaceptable y solicitamos a las autoridades de investigación actuar con la máxima celeridad para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. La Alcaldía de Bello reitera su compromiso con la protección de los líderes y lideresas comunitarias, y seguirá trabajando de la mano de las instituciones para garantizar la seguridad de quienes dedican su vida al servicio de las comunidades”, expresó la alcaldía.