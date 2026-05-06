En Bello asesinaron a una lideresa social e hierieron a su esposo
La mujer identificada como Sandra Cecilia Nogales Cortés fue atacada a tiros en el barrio Las Vegas. Su esposo herido fue llevado a un centro médico donde se recupera.
Bello- Antioquia
En la tarde de este martes se reportó un hecho violento en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá, en el que una mujer fue asesinada y un hombre quedó herido en un ataque sicarial.
Según el reporte de la alcaldía de Bello, el crimen ocurrió en el barrio Las Vegas, Diagonal 45 # 37c – 07; allí una mujer lideresa social identificada como Sandra Cecilia Nogales Cortés, quien, pese a que fue trasladada a la clínica del Norte, ingresó sin signos vitales. Su esposo, quien recibió un disparo en el brazo, se está recuperando de la herida.
La alcaldía de Bello, a través de un comunicado oficial, lamentó el crimen de esta lideresa integrante de la Junta de Acción Comunal e instó a las autoridades a esclarecer el ataque armado. Por el momento no trasciende una hipótesis sobre este hecho violento.
“Manifestamos nuestra solidaridad con su familia, seres queridos y la comunidad que ella representaba con compromiso y valentía. Este crimen es inaceptable y solicitamos a las autoridades de investigación actuar con la máxima celeridad para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. La Alcaldía de Bello reitera su compromiso con la protección de los líderes y lideresas comunitarias, y seguirá trabajando de la mano de las instituciones para garantizar la seguridad de quienes dedican su vida al servicio de las comunidades”, expresó la alcaldía.
Norbey Valle David
Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...