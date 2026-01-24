Inició la excavación del túnel Seminario 2 en la segunda etapa del Túnel de Oriente

Medellín, Antioquia

La Gobernación de Antioquia y la Concesión Túnel Aburrá Oriente iniciaron la excavación del túnel Seminario 2, uno de los frentes clave de la segunda etapa del Túnel de Oriente. La infraestructura tendrá una longitud de 780 metros y hace parte del conjunto de obras para completar la doble calzada que conecta el Valle de Aburrá con el Oriente antioqueño.

A la fecha, el frente registra un avance general del 3,41 %, con 43 metros excavados en la sección superior de ambos portales. Para continuar la excavación se ejecutan detonaciones controladas en jornadas diurnas y nocturnas, coordinadas con el área de Operaciones viales de la concesión.

Controles de tráfico y condiciones técnicas

Las detonaciones implican la implementación de controles de tráfico tipo “pare y siga” en la conexión actualmente en operación, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios. La obra representa un reto técnico por las condiciones geológicas complejas, la gestión de aguas subterráneas y una cobertura máxima de 80 metros en su punto más alto, lo que exige procesos rigurosos de estabilización durante la excavación.

Avances en otros frentes del proyecto

De manera paralela, el proyecto reporta avances en el puente Sajonia 2, de 355 metros en el sector Sajonia del municipio de Rionegro, que alcanza un 55 % de ejecución. En el puente Bocaná 2, de 335 metros, ubicado en el portal occidental del túnel Santa Elena 2, el progreso es del 23 %. Además, se terminó la vía industrial de 5 kilómetros destinada al tránsito de maquinaria y vehículos de obra.

Las obras del Túnel de Oriente avanzan con el trabajo de más de 1.300 personas, en un proyecto estratégico para mejorar la conectividad regional, optimizar los tiempos de viaje y fortalecer la movilidad entre el área metropolitana y el Oriente antioqueño