Hallan sin vida a Gabriel, estudiante de la Universidad de Antioquia desaparecido en Caucasia

Caucasia, Antioquia

Las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de Gabriel Arenas, estudiante de la Universidad de Antioquia, tras cinco días de búsqueda en el municipio de Caucasia.

El cuerpo fue encontrado en la tarde del martes 5 de mayo en inmediaciones de la Ciénaga El Silencio, una extensa zona verde ubicada dentro del casco urbano del municipio del Bajo Cauca antioqueño. Hasta el lugar se desplazaron unidades del CTI de la Fiscalía y personal de Medicina Legal para realizar la inspección técnica del cadáver.

Un día antes las autoridades habían hallado la motocicleta del joven incinerada en un matorral de la variante a Caucasia, cerca de una rotonda, lo que se convirtió en una de las principales pistas en medio de la búsqueda.

La Secretaría de la Juventud de Antioquia lamentó el crimen a través de un comunicado oficial: “Su partida nos duele y nos recuerda la importancia de cuidar, proteger y acompañar a nuestras juventudes”.

¿Qué se sabe del crimen de Gabriel?

Gabriel quien cursaba Ingeniería Agropecuaria en el campus Caucasia, fue visto por última vez hacia las 10:00 p.m. del 30 de abril, cuando se dirigía a guardar su motocicleta en un parqueadero del municipio. Desde ese momento no se volvió a tener información sobre su paradero.

La Alcaldía de Caucasia había anunciado una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información sobre la desaparición del joven estudiante.

Hasta ahora, las autoridades no han reportado antecedentes de amenazas en su contra ni indicios de un posible secuestro. Sin embargo, ya iniciaron las investigaciones para establecer si estructuras criminales con presencia en la zona estarían detrás del asesinato.