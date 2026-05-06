Gobernadora del Tolima rechaza pancarta intimidatoria contra dirigentes del Centro Democrático

Tolima

Este miércoles, 6 de mayo, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se pronunció a través de su cuenta personal de X para rechazar la pancarta o pendón alusivo a las disidencias de las Farc que apareció en el sur del departamento, el cual prohíbe el ingreso al municipio de Planadas a dirigentes del partido Centro Democrático.

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La pancarta, que hace alusión al frente Gerónimo Galeano del Bloque Central Isaías Pardo, estructura ligada a la facción de alias Iván Mordisco, buscaría intimidar a los dirigentes del uribismo, pues en la misma aparecen los rostros de Álvaro Uribe Vélez, la candidata presidencial Paloma Valencia, Paola Holguín, María Fernanda Cabal, Miguel Uribe Londoño, Andrés Guerra y Gabriel Vallejo.

“Ningún criminal ni ningún grupo de bandidos puede tratar de imponer reglas ni fingir de autoridad para decir quién puede o no puede transitar o hacer ejercicios democráticos en el Tolima”, aseguró la gobernadora Matiz.

La mandataria agregó que ya dio la orden a la fuerza pública para retirar el mensaje intimidatorio. Es el segundo de este tipo que aparece en la zona rural de Planadas en menos de dos meses.

“No solo rechazo esta burda usurpación de autoridad, sino que he dado la instrucción para que ese panfleto amenazante sea retirado. En el Tolima la democracia se respeta y la libertad de elección también, cualquiera sean las preferencias de los ciudadanos”, destacó.

En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, indicó que la pancarta fue instalada en un puente cercano al casco urbano de Planadas, pero ya fue retirada.

“No es la primera vez que los delincuentes que accionan en esta zona, que no son muchos, ubican en ciertos puntos esta serie de pendones. Lo que hacemos siempre es proceder a retirarlos, pero no tienen la capacidad (…) Hoy son pequeños grupos; se ha llegado a hablar hasta de una o dos personas que son las que citan y hacen las extorsiones, y para dar mayor intimidación tratan de crear una escenografía que no corresponde a la realidad”, señaló Bocanegra.

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Si bien el funcionario evitó mencionar el grupo o estructura que podría estar detrás del reciente pendón intimidatorio en Planadas, dejó ver que podría guardar relación con delincuencia común que busca generar temor para luego cometer extorsiones.

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