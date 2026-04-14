“Solo se ha visto en Venezuela o Cuba”: gobernadora del Tolima critica a Petro por amenazas

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se mostró preocupada tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de suspender e incluso llevar a la cárcel a alcaldes y gobernadores que no reduzcan el impuesto predial, en medio de la polémica por los bloqueos viales que se adelantan en diferentes regiones del país.

A través de su cuenta personal en X, la mandataria calificó como alarmante y preocupante el anuncio que hizo el presidente durante el consejo de ministros del lunes 13 de abril.

“Alarmante y preocupante que un Presidente de la República, sin ser su función legal ni constitucional, ordene en televisión meter a la cárcel a alcaldes y gobernadores elegidos popularmente y los vincule, sin pruebas, a la generación o promoción de bloqueos en las carreteras”, manifestó Matiz.

De acuerdo con la gobernadora, quienes lideran las protestas por las alzas del predial son campesinos humildes que sienten que el aumento podría arruinarlos financieramente. Por tanto, considera que el presidente debe centrarse en atender sus demandas.

“Solo en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua se ha visto tal nivel de violación a la democracia y la institucionalidad”, agregó.

En medio de su consejo de ministros, el presidente Petro citó como referencia el supuesto apoyo que habrían brindado dirigentes políticos en el Tolima al paro arrocero de 2025. “Tienen hasta hoy la orden del presidente para levantar (los bloqueos), porque están ayudando a poner las barricadas. Ya no lo hicieron en el Tolima, ya sabemos”, aseveró.

Se refirió a Petro al supuesto apoyo que funcionarios del Tolima habrían brindado al paro arrocero en el 2025. Versión sobre la cual nunca se conocieron pruebas,