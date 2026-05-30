Municipio de El Espinal, Tolima perdió demanda de reparación por caída de palcos de plaza de toros

Tolima

Caracol Radio conoció que el Juzgado Segundo Administrativo de Ibagué decidió declarar administrativa y extracontractualmente responsable al municipio de El Espinal, Tolima por los daños y perjuicios ocasionados a los ciudadanos Nini Johana Vera Sánchez y Héctor Fabio Ramírez Moscoso por la caída de los palcos de una plaza de toros artesanal el 26 de junio del año 2022.

Según la sentencia de esta demanda de reparación directa, a la señora Nini Johana Vera Sánchez se le deberá indemnizar con 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes por el fallecimiento de su madre identificada como Blanca Lilia Sandoval Sánchez, por otra parte, se le deberá reconocer 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes por las lesiones personales sufridas durante este hecho.

También se le reconoce una indemnización de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes a Héctor Fabio Ramírez Moscoso por las lesiones personales sufridas.

En el mismo fallo se niegan las pretensiones que tenían los demandantes respecto a la Corporación de Ferias, Fiestas y Tradiciones Populares – Corpoguamo por las razones expuestas en la parte considerativa de la sentencia.

También el juez, Jesús Orlando Roa Parra, determinó que como medida restaurativa, se le ordena al representante del municipio, tomar las medidas necesarias para no volver a incurrir en estas fallas que en el Municipio demandado son reiterativas, y ejercer las repeticiones que haya lugar contra quienes lo representaban para la época de los hechos, que omitieron las medidas de seguridad al permitir que se realizaran estas corridas sin las garantías necesarias para respeta la vida e integridad personal de los asistentes.

Recordemos que por el desplome de una parte de la plaza de toros artesanal murieron 4 personas y resultaron más de 300 heridas, ese día la tragedia habría podido ser mayor si se cae la totalidad de los palcos que se encontraban llenos en medio de las festividades tradicionales de la segunda población del Tolima.

Dato: esta sentencia no se encuentra en firme y el municipio de El Espinal tiene la posibilidad de apelar la decisión del Juzgado Segundo Administrativo de Ibagué.