A la cárcel pareja de esposos por presuntamente abusar de una menor en Fresno, Tolima

Ibagué

Caracol Radio Conoció que la Fiscalía General de la Nación judicializó a un hombre y una mujer, presuntos responsables de abusar sexualmente a una menor de edad, desde los 8 hasta los 12 años, en Fresno, Tolima.

A estas dos personas la Fiscalía les imputó los delitos de acceso carnal violento y acto sexual violento; ambas conductas agravadas. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

Las investigaciones adelantas indican que presuntamente el padrastro, de 50 años, al parecer, agredió y accedió carnalmente a la víctima, desde 2022. Pese a que la menor de edad le contó a su madre lo sucedido, la mujer la ignoró y, aparentemente, permitió que los hechos siguieran ocurriendo.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectivas las órdenes de captura contra la pareja, en zona rural de Fresno.

Por su parte, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al hombre. Por su parte la mujer fue afectada con detención domiciliaria.

Dato: la niña fue separada de su madre y entregada a otro familiar para su protección.