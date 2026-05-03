Paloma Valencia radicará proyecto para que motos de hasta 250 cc no paguen SOAT y lo asuma el Estado

La candidata presidencial planteó eliminar el cobro de SOAT para motos de hasta 250 cc / Foto: Suministrada

La aspirante a la Casa de Nariño, Paloma Valencia, anunció que presentará ante el Congreso un proyecto de ley para que el Estado asuma el pago del SOAT en motocicletas de hasta 250 centímetros cúbicos.

La propuesta hace parte de un grupo de medidas con las que buscaría ajustar los costos que hoy enfrentan los motociclistas. Según explicó, aunque se abriría la puerta al cobro de peajes para motos, este se compensaría eliminando el costo del seguro obligatorio.

“Hoy más del 60% de las motos en Colombia no tienen SOAT. No porque los colombianos no quieran cumplir la ley, sino porque no tienen cómo pagarlo”, afirmó.

La candidata aseguró que la medida también busca garantizar la atención en salud en caso de accidentes y reducir problemas como la informalidad y la falsificación del documento. “Más del 91% de las multas por esta causa recaen sobre motociclistas de estratos 1, 2 y 3. Actualmente, 130 motocicletas son inmovilizadas diariamente, y el 60% de los vehículos retenidos en patios son motos que, en muchos casos, nunca vuelven a salir debido a los altos costos acumulados”, afirmó.

Además, aseguró que “se están castigando a los más pobres. Les quitan su herramienta de trabajo y los condenan a no poder recuperarla”.

El Estado asumiría el seguro obligatorio

El proyecto plantea que el Estado cubra el costo del SOAT para estas motocicletas, con el fin de garantizar que las personas involucradas en accidentes reciban atención médica sin afectar su economía. “Queremos que los colombianos estén protegidos (…) pero que no tengan que elegir entre comer o pagar un seguro”, dijo.

“Si antes Colombia se movía a caballo y luego en carro, hoy se mueve en moto. Y el Estado tiene que entender esa realidad”, añadió.

Finalmente, destacó que las motocicletas representan el 63% del parque automotor en Colombia y son una herramienta clave para millones de hogares. “La moto es el vehículo de la familia, del trabajador, del campesino. Es la herramienta que permite llevar el sustento al hogar”, concluyó.

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