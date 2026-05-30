Judicializan a sicario que habría disparado contra Andrés Naranjo en el centro de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Daniel Alejandro Rojas Rozo, por su presunta responsabilidad en el crimen del comerciante, Andrés Naranjo, ocurrido dentro de su negocio de venta de calzado, en la zona céntrica de Ibagué el paso 11 de abril.

Una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Tolima le imputó los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El procesado no aceptó los cargos.

“Los hechos ocurrieron el pasado 11 de abril, cuando Rojas Rozo ingresó al local de la víctima, con la excusa de averiguar por unos zapatos, al parecer, aprovechó que el comerciante estaba agachado y de espaldas y le disparó. Después huyó del lugar en una motocicleta conducida, presuntamente, por Jhon Anderson Vargas Flores”, relató la Fiscalía en medio de la audiencia de imputación de cargos.

En las audiencias se reveló que, los vinculados al caso luego de cometer el crimen se habrían encontrado con Fernando Alonso Rodríguez Ramírez, a quien le entregaron el arma que habría utilizado para cometer el crimen.

Vargas Flores y Rodríguez Ramírez fueron judicializados a comienzo del mes de mayo en una primera fase de la investigación, la captura de Daniel Alejandro Rojas Rozo hace parte de una segunda fase y se espera que en un tercera se capture a los autores intelectuales.

Dato: Rojas Rozo fue capturado en el barrio Lorenzo Ureña de Venadillo, Tolima.