El 18 de junio regresan los eventos culturales a la Concha Acústica de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Mauricio Hernández Cala, secretario de Cultura y Turismo de Ibagué, confirmó que el 18 de junio volverán los eventos culturales a la Concha Acústica Garzón y collazos.

“El festival vuelve a su casa, la Concha Acústica Garzón y Collazos, tendremos todas las actividades allí, la primera será el 19 de junio con el concierto de la sinfónica de Colombia, la más importante del país que estará en Ibagué”, dijo Mauricio Hernández Cala.

El secretario de Cultura y Turismo resaltó que previo a este evento con la Sinfónica de Colombia que tendrá la participación de más de 65 músicos, se tendrá otra actividad con bandas locales el 18 de junio.

“Los invitamos a que conozcan toda la programación que está en nuestras redes, tendremos más de 50 actividades organizadas por la Alcaldía en articulación con la Gobernación del Tolima”, destacó el funcionario.

Por otra parte, reveló que fue adjudicada la licitación para la organización logística de las actividades de la versión 52 del Festival Folclórico Colombiano que este año irá del 22 al 29 de junio.

“Este es el festival más importante de los tolimenses por eso debemos garantizar unas optimas condiciones para todos los artistas, un proceso que se adjudicó a la empresa León graficas, este año la inversión será cercana a los $4.400 millones que si la miramos desde el punto de vista objetivo para la magnitud del festival se puede decir que hay una austeridad en el gasto”, puntualizó.

Este año vendrán a Ibagué además de las 19 delegaciones de los departamentos de Colombia, también habrá representantes de 10 países que estarán mostrando la riqueza del folclor del mundo.

Se espera que este para esta versión se presenten en la ciudad Martín Elías Jr el 24 de junio, Checo Acosta el 26 de junio, Pipe Peláez el 28 de junio, entre otros artistas para los turistas disfruten de las festividades folclóricas de San Juan y San Pedro.