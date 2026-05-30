“Está garantizado el derecho sagrado a elegir libremente”: gobernadora del Tolima

Tolima

Las autoridades del Tolima realizaron el último Comité de Seguimiento Electoral, que tuvo como sede el despacho de la gobernadora Adriana Magali Matiz, esto previo a la jornada de este domingo 31 de mayo.

“De ahí que tengamos garantizados más de 3.500 hombres por parte del Ejército Nacional; además, contar con un batallón de apoyo de 12 pelotones que van a estar también pendientes de la seguridad y de cualquier eventualidad que se llegue a presentar en los municipios del Tolima”, dijo Adriana Matiz.

Por otra parte, resaltó que habrá “Más de 2 mil hombres de la Policía que también prestarán vigilancia permanente y con el apoyo de 800 hombres de la Fuerza Aeroespacial que garantizarán un patrullaje permanente en el día de elecciones”.

¿Cómo está la logística para las elecciones en el Tolima?

La mandataria seccional envío un mensaje de tranquilidad y de garantía para ejercer el derecho a elegir libremente al pueblo tolimense de cara a la primera vuelta presidencial.

En el marco de este consejo de gobierno las autoridades instalaron el Puesto de Mando Unificado PMU que funcionará hasta el lunes, 1 de junio, a las 6:00 de la tarde.

Operativos contra la minería ilegal en el sur del Tolima

“Las tropas de la Sexta Brigada del Batallón de Infantería número 17, general Domingo Caicedo, logran un importante resultado operacional. En horas de la madrugada se logra la captura de cuatro sujetos y la recuperación de una menor de edad, quienes pertenecían a la estructura Jerónimo Galeano del Bloque Central Isaías Pardo”, dijo el comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, coronel Arnold Esneider Pérez Linares,

A la vez el oficial aseguró que “Esta importante captura y este resultado operacional se logra gracias a la articulación con la Fiscalía General de la Nación y la Policía del Departamento del Tolima. Esta estructura venía amedrentando a los pobladores de la región y eran los encargados de realizar todos los cobros de extorsiones en el sector de la minería ilegal”.

También, el coronel Jhon Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía Tolima, se refirió al operativo contra estructuras ilegales en el municipio de Rovira.

“La Policía Nacional, en conjunto con nuestro Ejército Nacional, también realiza un importante operativo hallando un material de guerra de la ´Joaquín González´, donde incautamos un importante material como morrales, como munición, uniformes de uso privativo del Ejército Nacional, entonces damos un parte de tranquilidad en estos momentos, en el preámbulo de las elecciones que se van a llevar a cabo el próximo domingo”, expresó.

La gobernadora Adriana Matiz también informó que en el departamento rige la alerta amarilla en toda la red pública hospitalaria ante cualquier eventualidad que se pueda presentar.