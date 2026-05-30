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30 may 2026 Actualizado 00:44

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Plazas de mercado de Ibagué cerrarán sus puertas por jornada de elecciones

Según Jorge Correa, director Operativo de Infibagué, se adopta la decisión para garantizar el normal desarrollo de la jornada de elecciones.

Plazas de mercado Ibagué

Plazas de mercado Ibagué / Caracol Radio Ibagué

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En diálogo con Caracol Radio Jorge Correa, director Operativo de Infibagué, confirmó que se decidió suspender el cargue y descargue, y mantener cerradas todas las plazas de mercado de La 14, La 21, La 28 y El Jardín, este domingo 31 de mayo, para garantizar el normal desarrollo de los comicios presidenciales.

“Invitamos a todos los ibaguereños a que este sábado hagan sus compras de manera anticipada en las diferentes plazas de mercado”, explicó Jorge Correa, director Operativo de Infibagué.

Según el funcionario del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué, Infibagué, se invita a los ibaguereños hacer todas sus compras, de manera anticipada en las centrales de abastos, este sábado 30 de mayo, de 5:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Las plazas de mercado volverán a abrir sus puertas el lunes primero de junio en su horario habitual de 5:00 de la mañana a 3:00 de la tarde confirmó Jorge Correa, director Operativo de Infibagué.

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