Fallece joven esperando la autorización de una cirugía por la Nueva EPS en Soledad

Michael Meléndez Garizabalo, de 24 años y paciente con insuficiencia renal crónica, permaneció varios días en estado crítico en la Clínica del Porvenir, en Soledad. El joven ingresó el 27 de abril tras una grave crisis hipertensiva que le provocó un accidente cerebrovascular y la ruptura de un vaso cerebral.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Pese a necesitar una cirugía urgente de neurocirugía, la clínica no contaba con el especialista requerido. Michael permaneció entubado en la UCI hasta su fallecimiento.

Familiares denuncian falta de atención

Según sus familiares, la Nueva EPS no respondió a tiempo a las solicitudes para garantizar la intervención quirúrgica o el traslado a otra clínica. Para ellos, esta falta de atención fue un factor determinante en la muerte del joven.

Autoridades locales señalan responsabilidades

Edison Barrera, secretario de Salud de Soledad, criticó la gestión de la EPS y de las autoridades nacionales:

“Si tú me preguntas por un culpable, el culpable es la Nueva EPS y la culpable es la Superintendencia Nacional de Salud, que tiene intervenida a la EPS. Si dependiera de mí, trasladaría a todos los pacientes de Nueva EPS de Soledad a otro sitio, porque este no es el primer caso. Los secretarios de salud municipales somos los que estamos dando la cara a los pacientes mientras nadie más responde. Este paciente necesitaba una panangiografía y las clínicas que podían hacerlo no lo aceptaron. No hubo forma de ubicarlo ni siquiera usando redes formales o contactos. Ya nadie quiere atender a esta EPS por todos los problemas que carga”, explicó Barrera.

Respuesta de la Nueva EPS

Caracol Radio se comunicó con la Nueva EPS e indicaron que “están revisando la situación”, y que “prima la disponibilidad que tenga una institución para poder recepcionar al paciente, en términos de especialistas y servicios”.

Lea también: Puja política por elección de representante gremial ante Uniatlántico

Sepelio y despedida

El sepelio de Michael Meléndez Garizabalo se llevará a cabo este jueves 7 de mayo a las 9:00 a.m. en el Cementerio Nuevo de Soledad, donde familiares y amigos se reunirán para despedir al joven y exigir mayor responsabilidad en la atención médica.