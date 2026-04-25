“Pedimos a los grupos armados cesar de inmediato los ataques”: Defensoría

Colombia

La defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su preocupación por la reciente ola de ataques con artefactos explosivos en el departamento del Valle del Cauca, tras una serie de atentados registrados entre el viernes y la madrugada de este sábado en varios municipios.

Los hechos violentos que resaltó la defensora incluyen ataques contra el Batallón Pichincha en Cali y el Batallón de Ingenieros N.º 3 Agustín Codazzi en Palmira.

A estos se suma un atentado ocurrido en la madrugada contra la subestación de Policía del corregimiento de Potrerito, en Jamundí, así como reportes de un posible ataque en curso contra la estación de Policía en el corregimiento de Robles.

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo rechazó los hechos y manifestó solidaridad con la población del Valle del Cauca y con la Fuerza Pública.

La defensora Iris Marín hizo un llamado urgente a los grupos armados ilegales para que cesen de inmediato los ataques y eviten un mayor escalamiento de la violencia en la región.

La defensora también instó al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales a tener en cuenta las alertas tempranas emitidas en los últimos dos años, las cuales hablan sobre el deterioro de la seguridad en esta zona del país.

En su pronunciamiento, enfatizó que la actual situación no puede abordarse únicamente desde la respuesta militar, señalando que es necesario implementar una estrategia integral que incluya prevención, justicia, paz, seguridad y desarrollo territorial.

Finalmente, Marín afirmó que es importante revertir este panorama de violencia, y esto requiere una atención oportuna y estructural a las recomendaciones de las alertas tempranas.