Cosecha cafetera en abril se mantuvo estable

El Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón confirmó que la producción de café en abril alcanzó los 697 mil sacos, un nivel prácticamente estable frente a los 703 mil sacos del mismo mes de 2025, con una variación mínima del -1%.

El gremio asegura que las intensas lluvias registradas en los últimos meses, particularmente en departamentos del sur como Huila, Cauca y Nariño, han retrasado la maduración del fruto.

“La cosecha empieza a moverse, pero con demoras que podrían extenderse si las condiciones climáticas no mejoran”, explican analistas de la FNC. Se espera que en mayo, sobre todo en la segunda quincena, el flujo de producción se acelere, reflejando una mayor salida de granos recolectados y aliviando la presión sobre los inventarios.

Bahamon dijo que, en el acumulado de los últimos 12 meses, entre mayo de 2025 y abril de 2026, la producción llegó a 12,4 millones de sacos, frente a 14,9 millones del periodo anterior, una reducción de -17%. En el año cafetero, la producción suma 6,9 millones de sacos, frente a 9,3 millones del ciclo anterior, con una caída de -26% y en el año corrido la disminución es del 28%.

El impacto se traslada directamente a las exportaciones, que reflejan el menor volumen disponible en el mercado interno. En abril, Colombia envió al exterior 682 mil sacos, un 15% menos que los 802 mil de abril de 2025. Sobre los últimos 12 meses, las ventas externas totalizaron 11,9 millones de sacos, con una disminución del 7% respecto al periodo previo.

Principales destinos como Estados Unidos, Alemania y Japón han notado la reducción, lo que presiona los ingresos de miles de caficultores.