6,5 millones de bovinos vacunados en 13 días contra la fiebre aftosa

En las primeras dos semanas de ejecución del Ciclo I de Vacunación contra la fiebre aftosa de 2026, Colombia ha logrado un avance significativo en la protección de su hato ganadero.

La Federación Nacional de Ganaderos, Fedegan, informó que entre el 4 y el 17 de mayo, se han inmunizado 6,5 millones de bovinos y bufalinos a lo largo del territorio nacional.

Este resultado representa un incremento del 3,2 % en comparación con el mismo periodo de 2025, lo que equivale a la protección de 870.000 animales adicionales.

Según José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de FEDEGÁN, este éxito se debe a una sólida cultura sanitaria consolidada en el sector ganadero tras casi tres décadas y más de 50 ciclos de vacunación ininterrumpidos.

Hasta la fecha, se ha alcanzado el 22,2 % de la población marco nacional, cubriendo 154.000 predios, lo que representa el 26 % de las fincas dedicadas a la producción bovina en el país.

Además de la fiebre aftosa, la campaña avanza en la prevención de otras enfermedades críticas:

Brucelosis bovina: Se han protegido 343.000 terneras (de 3 a 9 meses de edad), alcanzando el 25,7 % de la población meta.

Rabia de origen silvestre: La inmunización ha llegado a 1,9 millones de animales en 15 departamentos, cubriendo el 19 % de la población objetivo.

Los departamentos de Atlántico, Nariño y La Guajira lideran el desempeño en este ciclo de vacunación. Sin embargo, se han reportado niveles bajos de gestión en el departamento del Caquetá, derivados de problemas de orden público que han dificultado las labores en la zona.