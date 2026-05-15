Cundinamarca entregó insumos y herramientas para el control biológico de la Diatraea en Vergara

En una jornada de acompañamiento técnico dirigida a frenar la plaga de la Diatraea en los cultivos de caña panelera, la Gobernación de Cundinamarca, en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y Fedepanela, entregó fertilizantes y herramientas para el manejo biológico a productores del municipio de Vergara, con una inversión superior a $50 millones.

El apoyo incluye insumos y equipos para prácticas agrícolas sostenibles y la liberación de avispas controladoras, herramientas naturales que parasitan y reducen poblaciones de Diatraea sin afectar el cultivo ni recurrir a pesticidas químicos. La medida busca disminuir la incidencia de la plaga, reducir pérdidas en los rendimientos y mejorar la calidad del producto al hacerlo más orgánico.

Se estima que 110 productores se beneficiarán directamente de estas acciones, que además incorporaron asesoría técnica sobre el uso de alternativas biológicas y manejo integrado de plagas. Las entidades promotoras indicaron que el objetivo es aumentar la productividad, la sostenibilidad y la competitividad del sector panelero en la región.

Autoridades locales y representantes de Fedepanela y UNODC destacaron que la transición hacia controles biológicos contribuye a la protección del medio ambiente y a la salud de las comunidades rurales, al minimizar la aplicación de agroquímicos. Los beneficiarios recibirán seguimiento técnico para evaluar la efectividad de las liberaciones de avispas y el manejo cultural de la caña.

Con esta inversión, la Gobernación reafirma su compromiso con prácticas agrícolas sostenibles en Cundinamarca y con la promoción de estrategias que fortalezcan la producción de panela desde una perspectiva ambiental y económica.