Fertilizantes y suplementos pecuarios impulsan alza de insumos en abril

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) presentó los resultados del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario para el mes de abril de 2026, revelando una tendencia al alza en varios grupos críticos de insumos para el campo colombiano.

Uno de los puntos más destacados del informe es el comportamiento de los fertilizantes, enmiendas y acondicionadores de suelo, donde el 50 % de los productos analizados registró un aumento en su precio en comparación con marzo.

Dentro de este grupo, se resalta que el 67,15% de los incrementos fueron de hasta el 5%, aunque un 13,96% de los insumos reportó alzas superiores al 10%.

El producto más representativo, la Urea 46% (bulto de 50 kg), mostró una variación positiva en el 83,58% de los municipios reportados.

Los incrementos más fuertes para este fertilizante se dieron en San Bernardo (Cundinamarca) con un 38,99% y en Villavicencio (Meta) con un 31,88%. En contraste, otros grupos como los bioinsumos y herbicidas mostraron comportamientos más moderados, con variaciones positivas del 37,22% y 34,33%, respectivamente.

En el sector pecuario, el grupo de vitaminas, sales y minerales fue uno de los más afectados, con un 44,98% de sus productos reportando incrementos de precio. De estos, la gran mayoría (78,96%) tuvo alzas de hasta el 5%. Asimismo, los antibióticos, antimicóticos y antiparasitarios registraron variaciones positivas en el 43,45% de sus precios, marcando el nivel más alto de participación de alzas en lo que va del año para este rubro.

Por otro lado, el grupo de alimentos balanceados y suplementos mostró un respiro para los productores, ya que el 37,88% de sus precios presentó una variación negativa, superando al 31,89% que aumentó. Sin embargo, productos específicos como el alimento para Cerdos ceba aún mostraron alzas significativas en municipios como La Mesa, Cundinamarca (6,26%).

El material de propagación también mantuvo una tendencia alcista, con un 38,55% de variación positiva en sus precios durante abril. En cuanto al servicio de riego, el informe detalló tarifas por hectárea/semestre en diversos distritos del país, destacando cobros de $100.152 en Saldaña (Tolima) y $92.687 en Asozulia (Norte de Santander).

Este panorama de precios se recolectó en 224 municipios del país, alcanzando una cobertura del 100,00% en los principales grupos de insumos agrícolas y pecuarios, lo que permite a los actores del sector tomar decisiones informadas frente a la volatilidad del mercado