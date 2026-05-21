Bloqueos en Buenaventura ponen en jaque la seguridad alimentaria

La Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) emitió una alerta ante los bloqueos que se registran desde el 19 de mayo en la vía a Buenaventura, específicamente en los sectores de Zaragoza y Bendiciones.

El gremio reveló que esta situación ha impedido el ingreso de 7.800 toneladas diarias de materias primas, como maíz y soya, esenciales para alimentar a las aves en el suroccidente del país.

El cierre de la vía es liderado por comunidades de minería artesanal que protestan contra una resolución de la Agencia Nacional de Minería que restringe sus actividades en zonas de reserva forestal.

Aunque el gremio reconoce el derecho a la protesta, advierte que el Puerto de Buenaventura es un nodo logístico irremplazable, pues por allí ingresa el 31% de todos los granos del país y aproximadamente 234.000 toneladas mensuales de insumos para el sector avícola.

Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de Fenavi, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional: “Los bloqueos no solo afectan a los avicultores, sino a millones de familias colombianas que dependen del huevo y el pollo como su principal fuente de proteína”.

La región afectada, que concentra cerca de 51 millones de aves, es vital para el abastecimiento nacional. Solo el Valle del Cauca aporta:

El 30% de la producción nacional de huevo (16 millones de unidades al día).

El 24% de la producción de pollo (más de 900 toneladas diarias).

La interrupción del flujo vehicular, que involucra a más de 300 camiones de carga diarios, no solo arriesga la vida de las aves por falta de alimento, sino que encarece los costos logísticos. Históricamente, este tipo de parálisis genera gastos de hasta 50.000 dólares diarios por barco fondeado y obliga a desviar carga hacia el Atlántico, lo que debilita la competitividad de los productores locales.

Fenavi enfatizó que cada hora de bloqueo erosiona la sostenibilidad del sector y pone en riesgo miles de empleos en la región, por lo que solicita la apertura inmediata de canales de diálogo para garantizar el libre tránsito de carga