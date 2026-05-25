Amazonas, Vaupés y Miraflores fueron declarados libres de aftosa sin vacunación

En un hito histórico para el sector agropecuario del país, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) declaró oficialmente a los departamentos de Amazonas, Vaupés y al municipio de Miraflores (Guaviare) como zonas libres de fiebre aftosa sin vacunación.

Este reconocimiento se otorgó durante la 93.ª Sesión General de la Asamblea Mundial de delegados, celebrada recientemente en París, Francia.

El presidente ejecutivo de FEDEGÁN, José Félix Lafaurie Rivera, destacó que esta declaratoria es el fruto de un esfuerzo coordinado entre el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN), el Fondo Nacional del Ganado (FNG) y más de 700.000 familias ganaderas. Para obtener esta distinción, Colombia demostró el cumplimiento de estrictas normas internacionales, incluyendo un sistema veterinario sólido, vigilancia eficaz y una notificación transparente de enfermedades.

Dijo que este nuevo estatus sanitario no es solo un reconocimiento técnico, sino una poderosa herramienta comercial. Se espera que facilite el ingreso de subproductos cárnicos y lácteos a mercados internacionales, reforzando la confianza de los socios comerciales y reduciendo los riesgos de interrupciones en las exportaciones.

Por su parte, Jaime Daza Almendrales, representante legal del FNG, señaló que este sistema de la OMSA es la referencia mundial para el comercio seguro de animales y productos de origen animal.

Zonas con estatus sanitario en Colombia Con esta nueva incorporación, estas regiones se suman a otras zonas del país que ya cuentan con la declaratoria de libres de aftosa sin vacunación, tales como:

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Las islas de Gorgona y Malpelo.

El Urabá Chocoano (incluyendo municipios como Acandí, Bahía Solano y Juradó, entre otros).

Este avance posiciona a Colombia de manera competitiva en el mercado global, reafirmando su compromiso con la sanidad animal y la excelencia productiva