El café vuelve como pilar económico del país y supera al carbón en exportaciones tras más de 20 años

El café volvió a posicionarse como uno de los pilares del comercio exterior colombiano tras un año marcado por cifras récord en exportaciones, mayores ingresos para el sector rural y un cambio en la composición de la matriz exportadora del país.

De acuerdo con datos del DANE, las exportaciones totales de Colombia alcanzaron cerca de US$50.199 millones en 2025, con un crecimiento anual de 1,3%. Dentro de ese resultado, el grupo de agropecuarios, alimentos y bebidas registró uno de los mayores desempeños, al pasar de US$11.491 millones en 2024 a más de US$15.307 millones en 2025, lo que representó un incremento superior al 33%.

Leer más: Cafeteros anuncian la expansión de los Centros de Industrialización Regional

El café impulsa las agroexportaciones

Dentro de ese segmento, el café se destacó como uno de los productos con mayor dinamismo. Según la Federación Nacional de Cafeteros, las exportaciones del grano crecieron 70,6% durante 2025, alcanzando cerca del 38% de las ventas externas del sector agropecuario y generando una inyección superior a 20 billones de pesos en la economía nacional.

Las cifras del DANE muestran que las exportaciones del grupo “café, té, cacao y especias” alcanzaron aproximadamente US$6.905 millones, con una variación cercana al 65,7%, lo que refleja un aumento importante en el valor del producto dentro del comercio internacional.

Este desempeño estuvo acompañado por la participación de más de 500.000 familias cafeteras, presentes en 23 departamentos y 611 municipios, lo que convierte al café en uno de los renglones productivos con mayor alcance territorial en Colombia.

Le podría interesar: Histórico convenio impulsa la movilidad y el desarrollo cafetero en el Huila

Café vs carbón: un cambio que no se veía en más de dos décadas

Uno de los datos más destacados del balance económico es que el café superó al carbón en ingresos por exportaciones. Mientras el grano alcanzó cerca de US$5.788 millones, el carbón acumuló alrededor de US$4.901 millones, un comportamiento que no se registraba desde hace más de 20 años.

Al mismo tiempo, los datos tambien evidenciaron que las exportaciones de combustibles y productos extractivos presentaron una caída cercana al 17,9%, lo que refuerza la tendencia hacia una mayor participación de la agricultura y la agroindustria en el comercio exterior colombiano.

#ECONOMÍA El café se volvió a consolidar en 2025 como uno de los pilares de la economía colombiana: superó los $20 billones en ingresos y sus exportaciones crecieron 70,6%, según la Federación Nacional de Cafeteros, concentrando el 38% de las ventas externas del sector… — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 5, 2026

Debate sobre transición productiva y economía rural

El presidente Gustavo Petro reaccionó a estas cifras señalando que el crecimiento del café demuestra un avance hacia una economía menos dependiente de recursos extractivos. En un mensaje publicado en su cuenta de X, afirmó que el país “ahora gana más por café que por carbón. El café no destruye la vida, el carbón sí. Efectuamos así un tránsito real hacia una economía de la vida” y reiteró la necesidad de avanzar hacia procesos de industrialización regional y diferenciación del grano.

Desde el Gobierno se ha insistido en que la diversificación exportadora —con mayor peso de la agricultura, la agroindustria y la industria— puede fortalecer el empleo rural y reducir la vulnerabilidad frente a la volatilidad internacional de los hidrocarburos.

Leer más: Un dólar más barato le cuesta millones al campo cafetero: así impacta al productor

Industrialización y valor agregado: la apuesta del sector cafetero

Más allá del crecimiento coyuntural, la Federación Nacional de Cafeteros anunció que su estrategia futura se centrará en la industrialización del café y en la diferenciación por origen. Entre las iniciativas se destacan los Centros de Industrialización Regional en departamentos como Caldas, Santander y Huila, así como la apertura de cinco nuevos centros en 2026.

El gremio también proyecta fortalecer denominaciones de origen como Huila, Cauca, Santander, Tolima, Sierra Nevada y Nariño, además de impulsar proyectos de transformación y almacenamiento que permitan capturar mayor valor dentro del país.

Para el sector cafetero, el reto ahora será sostener este crecimiento en un contexto internacional cambiante, manteniendo el impacto social y económico que el café genera en las regiones productoras.