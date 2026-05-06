Hay retrasos en la recolección y disposición final de basura en Bogotá por lluvias

Este miércoles, 6 de mayo, amaneció lloviendo en Bogotá, lo que no solamente ha provocado complicaciones en la movilidad, sino también en el servicio de aseo.

Desde la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) informaron que debido a las lluvias en el relleno sanitario Doña Juana, se han presentado retrasos en el servicio de recolección de basuras.

“Debido a las fuertes lluvias que se están presentando en Bogotá, la operación del Parque de Innovación Doña Juana se ha visto afectada por retrasos en el área de descarga”, señalaron.

El operador encargado de Doña Juana, Consorcio Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR) anunció que activó un plan de contingencia para normalizar la operación del sitio de disposición final.

El Distrito hace el respectivo seguimiento para retomar la normalidad de la operación y evitar grandes afectaciones en el espacio público y en la salubridad.

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