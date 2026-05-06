Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

06 may 2026 Actualizado 15:10

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Hay retrasos en la recolección y disposición final de basura en Bogotá por lluvias

Distrito activó plan de contingencia para retomar la operación lo antes posible.

Lluvia en Bogotá. Imagen de referencia vía Getty Images

Lluvia en Bogotá. Imagen de referencia vía Getty Images / NELSONHERNANDE

Lluvia en Bogotá. Imagen de referencia vía Getty Images

Juliana De Los Ríos

Bogotá

Este miércoles, 6 de mayo, amaneció lloviendo en Bogotá, lo que no solamente ha provocado complicaciones en la movilidad, sino también en el servicio de aseo.

Desde la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) informaron que debido a las lluvias en el relleno sanitario Doña Juana, se han presentado retrasos en el servicio de recolección de basuras.

“Debido a las fuertes lluvias que se están presentando en Bogotá, la operación del Parque de Innovación Doña Juana se ha visto afectada por retrasos en el área de descarga”, señalaron.

El operador encargado de Doña Juana, Consorcio Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR) anunció que activó un plan de contingencia para normalizar la operación del sitio de disposición final.

El Distrito hace el respectivo seguimiento para retomar la normalidad de la operación y evitar grandes afectaciones en el espacio público y en la salubridad.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir