Ministerio de Agricultura activa paquete de medidas anticipatorias por posible El Niño

Fenomeno de El Niño: El río Cauca a su paso por la ciudad de Popayán capital del departamento del Cauca. Foto: Colprensa( Thot )

El Ministerio de Agricultura activó un paquete de acciones anticipatorias para proteger la producción de alimentos y fortalecer la resiliencia del campo colombiano ante la alta probabilidad de transición hacia un Fenómeno del Niño de alta intensidad.

La ministra, Martha Carvajalino manifestó que los lineamientos del plan se sustentan en reportes técnicos del IDEAM, la DIMAR y la UNGRD, que ubican actualmente a Colombia en condiciones ENOS neutrales, pero con señales claras de una transición hacia El Niño en el segundo semestre de 2026 y los primeros meses de 2027.

El ministerio recuerdó que históricamente el sector agropecuario concentra cerca del 82% de los daños y pérdidas por sequía, por lo que las medidas buscan mitigar impactos y garantizar la seguridad alimentaria.

Medidas y programas principales

Socialización y buenas prácticas: A través de las Mesas Técnicas Agroclimáticas el Ministerio promueve la recolección de agua de lluvia, la recuperación de coberturas vegetales, la planificación técnica de cultivos y el uso racional del agua. “Socializamos nuestras medidas de mitigación con todas las mesas agroclimáticas para cosechar agua de lluvias, recuperar las coberturas vegetales de los suelos y prepararnos para atenuar los impactos de El Niño y promover el uso racional del agua”, dijo la ministra Carvajalino.

Acceso a insumos: Se ejecuta el programa FAIAMitigación con una inversión de 110.000 millones de pesos y cobertura en 421 municipios para facilitar el acceso subsidiado a fertilizantes y otros insumos estratégicos. A esto se suman 36.000 millones de pesos adicionales para fomento de bioinsumos, acondicionadores de suelo y fertilizantes orgánicos, con el propósito de mejorar la sostenibilidad y la resiliencia productiva.

Gestión hídrica: En el marco del esquema FAIA–Emergencia, el Gobierno implementará 10.000 soluciones de cosecha de agua y riego intrapredial, focalizadas en las zonas más vulnerables de la región Caribe, para fortalecer la gestión del recurso hídrico y apoyar la reactivación económica local.

Instrumentos financieros y de riesgo: El Ministerio facilitará instrumentos para incentivar inversiones en resiliencia hídrica y protección financiera, entre ellos el Incentivo de Capitalización para la Gestión de Riesgos Agropecuarios (ICGR), el Incentivo Integral para la Gestión de Riesgos Agropecuarios (IIGRA), el Incentivo al Seguro Agropecuario (ISA), el Incentivo de Capitalización Rural (ICR) y la Línea Especial de Crédito (LEC) para Desarrollo Productivo.

Resiliencia sanitaria y comunicación: En coordinación con el ICA y AGROSAVIA se implementará una estrategia de vigilancia sanitaria y fitosanitaria, distribución de kits pedagógicos, boletines de alerta y campañas territoriales. Las acciones incluirán recomendaciones sobre vacunación animal, control de vectores, restricción de movilidad de animales enfermos, monitoreo de plagas y fortalecimiento de capacidades territoriales para gestionar el estrés térmico y la variabilidad climática.

El Ministerio pondrá en marcha próximamente un Puesto de Mando Unificado Sectorial (PMU) que operará como instancia permanente de articulación, análisis de información estratégica y adopción de medidas oportunas frente a la emergencia agroclimática. Paralelamente, se actualizará el Plan Sectorial de Preparación, Acción Anticipatoria y Respuesta 2026–2027 para traducir el conocimiento técnico en intervenciones en territorio.

La cartera hizo un llamado a gobernadores, alcaldes, gremios y productores para activar sus planes de preparación y corresponsabilizarse en la gestión del riesgo, en línea con la Ley 1523 de 2012.