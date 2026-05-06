Capturan a alias “Chanto” por atentado contra el alcalde de Santa Bárbara de Pinto, Magdalena/ DEMAG

Magdalena

En el marco de las acciones contra estructuras criminales, la Policía del Magdalena confirmó la captura de alias “Chanto”, señalado como presunto determinador del atentado armado ocurrido el 5 de marzo de 2024 contra el alcalde de Santa Bárbara de Pinto, Hegel Garizao Osorio.

El mandatario resultó gravemente herido tras recibir varios impactos de arma de fuego en ese hecho. Según las autoridades, el procedimiento se llevó a cabo en el corregimiento de Cienegueta gracias a labores de seguimiento e información suministrada por fuentes humanas, lo que permitió hacer efectiva una orden judicial por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y porte ilegal de armas.

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Con esta detención, ya son tres los implicados capturados por este caso, lo que representa avances en la investigación. Inicialmente fue detenido en flagrancia alias “Macho Man”, presunto autor material del ataque, y posteriormente se presentó voluntariamente otro sujeto que habría conducido la motocicleta utilizada en el atentado.

De acuerdo con las investigaciones, alias “Chanto” habría sido quien coordinó el ataque al contactar al sicario.