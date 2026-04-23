Capturan hombre y aprehenden a menor de edad por ataque con bomba molotov a local comercial en Tuluá

Un joven de 20 años fue capturado y un adolescente de 17 años fue aprehendido luego de ser sorprendidos, presuntamente, lanzando un artefacto explosivo improvisado tipo bomba molotov contra un local comercial en el casco urbano de Tuluá, centro del Valle.

Según el reporte policial, ambos fueron detenidos por el delito de incendio, contemplado en el artículo 350 del Código Penal Colombiano.

Los hechos ocurrieron en el barrio Sajonia de Tuluá, donde se inició una persecución policial que permitió interceptarlos a pocos metros del establecimiento afectado.

“De acuerdo con las verificaciones preliminares, este hecho estaría relacionado con acciones de delincuencia común”, señalaron las autoridades.

Los implicados, quienes habrían participado en el ataque con bomba molotov en Tuluá, fueron dejados a disposición de la autoridad competente para avanzar en el respectivo proceso judicial.

Gracias a la rápida reacción del Cuerpo de Bomberos, las llamas fueron controladas a tiempo y no se extendieron a otros locales comerciales del sector.

De manera preliminar, las autoridades descartaron que este caso tenga relación con la quema de dos vehículos registrada en zona rural de Tuluá, hecho atribuido al frente 57 de las disidencias de las Farc.

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