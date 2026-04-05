Reportan una mujer herida con arma de fuego en zona rural de Briceño, Antioquia

Briceño- Antioquia

La seguridad en el municipio de Briceño, Norte de Antioquia, sigue preocupando a las autoridades por la confrontación entre grupos armados ilegales como disidencias del frente 36, la Guerrilla Campesina Los Cabuyos y el Clan del Golfo que se disputan el territorio. Acciones que también están direccionadas contra la policía de la población, como lo ocurrido el pasado viernes 3 de marzo cuando un explosivo fue detonado que dejó dos uniformados lesionados.

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El reciente hecho violento involucra a una mujer de unos 40 años que ingresó al hospital local herida con arma de fuego. Esta persona fue trasladada desde la vereda Guarimal El Hoyo, ubicada a más de una hora del área urbana. Debido a la herida, estaba pendiente de remisión hacia un hospital de mayor complejidad.

Por el momento no son claros los hechos de cómo ocurrieron, pero preliminarmente se maneja la hipótesis de que la mujer quedó herida en presuntas confrontaciones entre grupos armados ilegales como disidencias y Clan del Golfo.

Todo esto ratifica la preocupación de la Defensoría del Pueblo sobre la seguridad en ese territorio ; recordemos que la entidad advirtió que existe el riesgo latente de desplazamientos forzados y confinamientos de la población civil, por lo que solicita a las autoridades adoptar medidas urgentes de protección.

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