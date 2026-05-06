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06 may 2026 Actualizado 13:17

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Santa Marta

Comunidades de la Troncal del Caribe lograron un acuerdo con el Gobierno nacional y local

Como resultado del encuentro, se establecieron 23 compromisos agrupados en cinco ejes claves: justicia, garantías de no repetición, reconstrucción de confianza, atención humanitaria y misión médica.

Comunidades de la Troncal del Caribe lograron un acuerdo con el Gobierno Nacional y local/ Alcaldía de Santa Marta

Comunidades de la Troncal del Caribe lograron un acuerdo con el Gobierno Nacional y local/ Alcaldía de Santa Marta

Comunidades de la Troncal del Caribe lograron un acuerdo con el Gobierno Nacional y local/ Alcaldía de Santa Marta

Santa Marta

Luego de varias horas se logró un acuerdo con las comunidades de Guachaca que permitió levantar la protesta que mantenía bloqueada la Troncal del Caribe, a la altura del parque Nacional Natural Tayrona, tras varios días de tensión por la muerte de Mario Alberto Arévalo Pedraza, conductor turístico y trabajador de la zona.

El hombre resultó herido el pasado 1 de mayo durante un operativo en la entrada del Parque Tayrona y falleció el 4 de mayo, hecho que desencadenó la paralización de esta importante vía. Por instrucción del alcalde Carlos Pinedo Cuello, se instaló una mesa de diálogo en la que participaron las 48 Juntas de Acción Comunal del corregimiento, quienes finalmente decidieron cesar las manifestaciones.

Compromisos establecidos:

Como resultado del encuentro, se establecieron 23 compromisos agrupados en cinco ejes claves: justicia, garantías de no repetición, reconstrucción de confianza, atención humanitaria y misión médica. Entre las medidas, se destaca el avance de la Fiscalía en la investigación con apoyo de Medicina Legal y la recolección de pruebas aportadas por la comunidad, así como el trámite para relevar al personal policial involucrado.

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Por otro lado, se acordó el acompañamiento a la familia de la víctima y la revisión de los protocolos de atención en la zona. La jornada también contó con el respaldo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, que facilitará un espacio de diálogo con el Gobierno Nacional, mientras que la Policía de Santa Marta reiteró su disposición para garantizar transparencia en el esclarecimiento de los hechos.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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